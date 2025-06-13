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13 июня, 04:10

Верховный лидер Ирана пообещал Израилю горькую судьбу и суровое наказание

Верховный лидер Ирана Хаменеи пообещал жёсткий ответ на удары Израиля

Али Хаменеи. Обложка © X / Khamenei.ir

Али Хаменеи. Обложка © X / Khamenei.ir

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи осудил нанесённые израильские удары по иранской территории. В соцсети X он назвал эти действия преступлением и предупредил, что Израилю грозит тяжёлая и мучительная расплата.

«Сегодня на рассвете сионистский режим совершил преступление в нашей дорогой стране своими сатанинскими, окровавленными руками. Этот режим должен ожидать сурового наказания. Этим преступлением сионистский режим подготовил себе горькую, мучительную судьбу, которую он обязательно встретит», — написал Хаменеи.

Армия Израиля мобилизует резервистов в связи с ударами по Ирану
Армия Израиля мобилизует резервистов в связи с ударами по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию, запустив ракеты по Тегерану. В рамках экстренных мер Израиль закрыл воздушное пространство над всей своей территорией. Сообщается, что в результате ударов погибли главнокомандующий КСИР и несколько учёных-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к народу, объяснив цели операции. При этом он не назвал сроков её окончания.

Тимур Хингеев
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