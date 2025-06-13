Нетаньяху назвал цели операции Израиля «Восставший лев» и ударов по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к населению страны, заявив, что израильская военная операция под названием «Ам Калави» («Восставший лев») нацелена на нейтрализацию угрозы со стороны Ирана. Он заявил, что удары будут наноситься до достижения поставленных целей, не указав на конкретные сроки завершения.

Нетаньяху также обвинил «тиранов Тегерана» в многолетней риторике по уничтожению Израиля, подкрепив это разработкой ядерного вооружения. По его словам, Иран произвёл достаточно высокообогащенного урана для производства девяти ядерных бомб.