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Регион
13 июня, 01:42

В ЦАХАЛ заявили о завершении первой фазы ударов по ядерным объектам Ирана

Обложка © X / mamadporii

Обложка © X / mamadporii

Удары Израиля по территории Ирана были нацелены, в том числе, на ядерные объекты, расположенные в различных частях страны. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин. Операция началась по указанию политического руководства и была основана на данных разведки.

Последствия в Тегеране после атаки Израиля на Иран. Видео © X / Itay Blumental

«Некоторое время назад, следуя указанию политического руководства, Армия обороны Израиля начала превентивную, точечную, комбинированную наступательную операцию, основанную на высококачественных разведданных с целью удара по ядерной программе Ирана и в ответ на продолжающуюся агрессию иранского режима против Израиля», — заявил Дефрин.

По его словам, первый этап операции, в котором участвовали десятки истребителей израильских ВВС, завершился. В ходе него были нанесены удары по десяткам военных целей, включая ядерные объекты в различных районах Ирана.

Израиль начал военную операцию против Ирана, запустив ракеты по Тегерану
Израиль начал военную операцию против Ирана, запустив ракеты по Тегерану

После подтверждения атаки на Иран министр обороны Израиля Исраэль Кац ввёл в стране чрезвычайное положение, предупредив о вероятности скорого ответного удара. Населению рекомендовано проявлять бдительность и соблюдать меры предосторожности. Параллельно с этим воздушное пространство Израиля было закрыто, а ЦАХАЛ отменил все массовые мероприятия. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон отказался от прямого участия в действиях Израиля.

Антон Голыбин
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