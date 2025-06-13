В ЦАХАЛ заявили о завершении первой фазы ударов по ядерным объектам Ирана
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Удары Израиля по территории Ирана были нацелены, в том числе, на ядерные объекты, расположенные в различных частях страны. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин. Операция началась по указанию политического руководства и была основана на данных разведки.
Последствия в Тегеране после атаки Израиля на Иран. Видео © X / Itay Blumental
«Некоторое время назад, следуя указанию политического руководства, Армия обороны Израиля начала превентивную, точечную, комбинированную наступательную операцию, основанную на высококачественных разведданных с целью удара по ядерной программе Ирана и в ответ на продолжающуюся агрессию иранского режима против Израиля», — заявил Дефрин.
По его словам, первый этап операции, в котором участвовали десятки истребителей израильских ВВС, завершился. В ходе него были нанесены удары по десяткам военных целей, включая ядерные объекты в различных районах Ирана.
После подтверждения атаки на Иран министр обороны Израиля Исраэль Кац ввёл в стране чрезвычайное положение, предупредив о вероятности скорого ответного удара. Населению рекомендовано проявлять бдительность и соблюдать меры предосторожности. Параллельно с этим воздушное пространство Израиля было закрыто, а ЦАХАЛ отменил все массовые мероприятия. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон отказался от прямого участия в действиях Израиля.