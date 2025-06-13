Армия Израиля мобилизует резервистов в связи с ударами по Ирану

Армия обороны Израиля приступила к мобилизации тысяч резервистов на фоне обострения обстановки вокруг Ирана. Об этом заявил начальник генштаба страны генерал-лейтенант Эяль Замир.

«Мы призываем десятки тысяч солдат и готовимся на всех границах», — написал Замир в телеграм-канале.

Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня. ЦАХАЛ уже заявил о завершении первого этапа ударов по ядерным объектам Ирана. Операция была направлена на противодействие ядерной программе Ирана и последовала за указанием политического руководства. После известий об атаке на Иран министр обороны Израиля ввёл режим чрезвычайного положения.