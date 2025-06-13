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Регион
13 июня, 03:44

Армия Израиля мобилизует резервистов в связи с ударами по Ирану

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Армия обороны Израиля приступила к мобилизации тысяч резервистов на фоне обострения обстановки вокруг Ирана. Об этом заявил начальник генштаба страны генерал-лейтенант Эяль Замир.

«Мы призываем десятки тысяч солдат и готовимся на всех границах», — написал Замир в телеграм-канале.

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Командующий КСИР Салами и учёные-ядерщики погибли при ударах Израиля по Ирану

Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня. ЦАХАЛ уже заявил о завершении первого этапа ударов по ядерным объектам Ирана. Операция была направлена на противодействие ядерной программе Ирана и последовала за указанием политического руководства. После известий об атаке на Иран министр обороны Израиля ввёл режим чрезвычайного положения.

Антон Голыбин
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