Командующий КСИР Салами и учёные-ядерщики погибли при ударах Израиля по Ирану

Израильские силовые структуры допускают возможность ликвидации ключевых фигур иранского военного командования в ходе атаки на объекты в Тегеране. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на источник в системе национальной безопасности.

Согласно приведённым данным, среди возможных жертв — главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами и командующий аэрокосмическими силами Амирали Хаджизаде. Также среди жертв может быть глава Генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери. Кроме того, иранская сторона подтвердила гибель учёного-ядерщика Ферейдуна Аббаси и физика Мохаммад Мехди Техранчи. Предполагается, что эти цели поражены в ходе первого этапа израильской операции «Восставший лев».