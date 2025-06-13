Командующий КСИР Салами и учёные-ядерщики погибли при ударах Израиля по Ирану
Израильские силовые структуры допускают возможность ликвидации ключевых фигур иранского военного командования в ходе атаки на объекты в Тегеране. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на источник в системе национальной безопасности.
Согласно приведённым данным, среди возможных жертв — главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами и командующий аэрокосмическими силами Амирали Хаджизаде. Также среди жертв может быть глава Генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери. Кроме того, иранская сторона подтвердила гибель учёного-ядерщика Ферейдуна Аббаси и физика Мохаммад Мехди Техранчи. Предполагается, что эти цели поражены в ходе первого этапа израильской операции «Восставший лев».
Хоссейн Салами, Мохаммад Багери, Амирали Хаджизаде. Фото © X / OSINTdefender / Wikipedia / Mehr News Agency
Напомним, Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня. На данный момент воздушное пространство над обеими странами закрыто. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что удары были нацелены на ядерные объекты, расположенные в различных частях страны. Первая фаза операции завершилась.
Разрушенное здание в Тегеране после атаки Израиля. Обложка © X / امینی آزاده