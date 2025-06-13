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Регион
13 июня, 05:37

Лидер Ирана назначил нового командующего КСИР и временного главу Генштаба

Верховный лидер Ирана назначил Хабиболлу Сайяри временным главой Генштаба

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Верховный лидер Ирана обновил состав высшего военного руководства страны. Хабиболла Сайяри временно возглавит генеральный штаб вооружённых сил страны, а Ахмад Вахиди будет командовать Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Соответствующий указ был подписан верховным лидером.

«Указом верховного лидера Хабиболла Сайяри был назначен временным главой генерального штаба вооруженных сил Ирана», — говорится в сообщении агентства Nour News.

В прошлом Сайяри занимал пост заместителя командующего армией Ирана.

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В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, нацеленную на сдерживание его ядерной программы. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о завершении первоначального этапа ударов, направленных на иранские ядерные объекты, подчеркнув, что действия были санкционированы высшим политическим руководством страны. В ответ на атаку министр обороны Израиля объявил о введении режима чрезвычайного положения. Параллельно с этим идёт мобилизация десятков тысяч военнослужащих. По имеющимся данным, израильские ВВС провели пять волн атак по различным целям на территории Ирана.

Алиса Хуссаин
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