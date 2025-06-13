ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июня, 05:06

Израильская авиация нанесла пять серий ударов по Ирану

Times of Israel: Израильские ВВС нанесли пять волн атак на объекты в Иране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LeonP

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LeonP

ВВС Израиля нанесли пять серий ударов по целям в Иране. Об этом сообщает издание Times of Israel, ссылаясь на источник в военных кругах.

Истребитель в небе над Тегераном. Видео X / Itay Blumental

Согласно данным источника, речь идёт о пяти волнах ударов, в результате которых были поражены сотни объектов.

Командующий КСИР Салами и учёные-ядерщики погибли при ударах Израиля по Ирану
Командующий КСИР Салами и учёные-ядерщики погибли при ударах Израиля по Ирану

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. ЦАХАЛ заявил о завершении начальной фазы ударов, направленных на ядерные объекты Ирана. Данная операция была нацелена на срыв ядерной программы Ирана и последовала за соответствующим указанием политического руководства страны. Израиль ввёл режим чрезвычайного положения и ждёт ответных ударов. Также армия Израиля мобилизует десятки тысяч солдат.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Иран
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar