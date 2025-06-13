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Регион
13 июня, 13:35

Минимум 78 человек погибли после атаки Израиля на Тегеран

Fars: В результате атаки на Тегеран погибли 78 мирных жителей, 329 — ранены

Обложка © Х / adi13

Обложка © Х / adi13

Израильские удары по территории Ирана привели к гибели 78 жителей Тегерана и ранению ещё 329 человек. Такие сведения передаёт агентство Fars.

До этого стало известно, что в Тегеране после израильской атаки обрушилось гигантское здание.

Ранее сообщалось, что в результате атаки со стороны Израиля погиб командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал-майор Амир-Али Хаджизаде. Также жертвами авиаударов стали по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров.

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Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль совершил масштабную атаку Ирана. Армия обороны Израиля объявила о завершении первой фазы ударов, которые были нацелены в первую очередь на важнейшие ядерные объектах иранской территории. После ночной атаки Израиль ввёл режим чрезвычайного положения и приступил к мобилизации военнослужащих. В операции ЦАХАЛ было задействовано около 200 самолётов, поразивших приблизительно сотню целей в Иране. В настоящее время над мечетью Джамкаран в Иране развевается красный флаг мести — это символическое религиозное и политическое заявление, обращенное ко всему миру.

Ольга Сливченко
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