Минимум 78 человек погибли после атаки Израиля на Тегеран
Fars: В результате атаки на Тегеран погибли 78 мирных жителей, 329 — ранены
Обложка © Х / adi13
Израильские удары по территории Ирана привели к гибели 78 жителей Тегерана и ранению ещё 329 человек. Такие сведения передаёт агентство Fars.
До этого стало известно, что в Тегеране после израильской атаки обрушилось гигантское здание.
Ранее сообщалось, что в результате атаки со стороны Израиля погиб командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал-майор Амир-Али Хаджизаде. Также жертвами авиаударов стали по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров.
Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль совершил масштабную атаку Ирана. Армия обороны Израиля объявила о завершении первой фазы ударов, которые были нацелены в первую очередь на важнейшие ядерные объектах иранской территории. После ночной атаки Израиль ввёл режим чрезвычайного положения и приступил к мобилизации военнослужащих. В операции ЦАХАЛ было задействовано около 200 самолётов, поразивших приблизительно сотню целей в Иране. В настоящее время над мечетью Джамкаран в Иране развевается красный флаг мести — это символическое религиозное и политическое заявление, обращенное ко всему миру.