Минимум 78 человек погибли после атаки Израиля на Тегеран

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль совершил масштабную атаку Ирана. Армия обороны Израиля объявила о завершении первой фазы ударов, которые были нацелены в первую очередь на важнейшие ядерные объектах иранской территории. После ночной атаки Израиль ввёл режим чрезвычайного положения и приступил к мобилизации военнослужащих. В операции ЦАХАЛ было задействовано около 200 самолётов, поразивших приблизительно сотню целей в Иране. В настоящее время над мечетью Джамкаран в Иране развевается красный флаг мести — это символическое религиозное и политическое заявление, обращенное ко всему миру.