Иран обвинил МАГАТЭ в утрате авторитета после удара Израиля по Натанзу
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Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сделала громкое заявление, обвинив Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в утрате авторитета и роли заслуживающей доверие международной организации. Это заявление прозвучало на фоне недавнего удара Израиля по предприятию по обогащению урана в Натанзе, который, по мнению иранских властей, стал не только атакой на ядерные объекты, но и на саму организацию.
«ОАЭИ убеждена, что МАГАТЭ в определённой степени стало инструментов в руках сионистского режима и потеряло свой авторитет в качестве заслуживающей доверие международной организации», — указано в заявлении ОАЭИ, опубликованном иранским гостелевидением.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси также подвергся критике за то, что, по мнению ОАЭИ, он не проявил беспристрастности в вопросах, касающихся ядерной безопасности.
Напоиним, что в ночь на 13 июня Израиль развернул обширную военную операцию против Ирана, которая получила кодовое название «Восходящий лев». Согласно опубликованным сведениям, в операции ЦАХАЛ участвовало до 200 самолётов, которые успешно поразили приблизительно сто целей. В настоящее время над мечетью Джамкаран в Иране поднят красный флаг мести, служащий мощным религиозно-политическим сигналом для всего мира. В МИД Израиля заявили, что операция против Ирана будет продолжаться.