Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сделала громкое заявление, обвинив Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в утрате авторитета и роли заслуживающей доверие международной организации. Это заявление прозвучало на фоне недавнего удара Израиля по предприятию по обогащению урана в Натанзе, который, по мнению иранских властей, стал не только атакой на ядерные объекты, но и на саму организацию.