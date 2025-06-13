ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июня, 12:41

СМИ узнали о попытках Израиля привлечь США к операции против Ирана

JP: Израиль пытается убедить администрацию США присоединиться к ударам по Ирану

Обложка © Х / hadinasrallah

Обложка © Х / hadinasrallah

Израиль стремится заручиться поддержкой США и вовлечь Вашингтон в свою операцию против Ирана. Такие сведения передаёт газета Jerusalem Post со ссылкой на источники.

«Израиль пытается убедить администрацию США присоединиться к его продолжающимся операциям против иранских ядерных объектов и военных целей», — сказано в материале.

«Это ещё не всё»: Трамп назвал удар Израиля по Ирану превосходным
«Это ещё не всё»: Трамп назвал удар Израиля по Ирану превосходным

Напоиним, что в ночь на 13 июня Израиль развернул обширную военную операцию против Ирана, которая получила кодовое название «Восходящий лев». Согласно опубликованным сведениям, в операции ЦАХАЛ участвовало до 200 самолётов, которые успешно поразили приблизительно сто целей. В настоящее время над мечетью Джамкаран в Иране поднят красный флаг мести, служащий мощным религиозно-политическим сигналом для всего мира. В МИД Израиля заявили, что операция против Ирана будет продолжаться.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Иран
  • Израиль
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar