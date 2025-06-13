СМИ узнали о попытках Израиля привлечь США к операции против Ирана
JP: Израиль пытается убедить администрацию США присоединиться к ударам по Ирану
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Израиль стремится заручиться поддержкой США и вовлечь Вашингтон в свою операцию против Ирана. Такие сведения передаёт газета Jerusalem Post со ссылкой на источники.
«Израиль пытается убедить администрацию США присоединиться к его продолжающимся операциям против иранских ядерных объектов и военных целей», — сказано в материале.
Напоиним, что в ночь на 13 июня Израиль развернул обширную военную операцию против Ирана, которая получила кодовое название «Восходящий лев». Согласно опубликованным сведениям, в операции ЦАХАЛ участвовало до 200 самолётов, которые успешно поразили приблизительно сто целей. В настоящее время над мечетью Джамкаран в Иране поднят красный флаг мести, служащий мощным религиозно-политическим сигналом для всего мира. В МИД Израиля заявили, что операция против Ирана будет продолжаться.