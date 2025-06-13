«Это ещё не всё»: Трамп назвал удар Израиля по Ирану превосходным

«Я думаю, что это было превосходно. Мы дали им (Ирану. — Прим. Life.ru) шанс, а они им не воспользовались. Они получили сильный удар, очень сильный. Их ударили так сильно, как только можно ударить. И это ещё не всё, впереди будет много всего», — сказал Трамп.