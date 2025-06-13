«Это ещё не всё»: Трамп назвал удар Израиля по Ирану превосходным
Трамп назвал удар Израиля по Ирану превосходным и пригрозил продолжением
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Президент США Дональд Трамп, комментируя авиаудары Израиля по территории Ирана, поддержал действия израильской армии и подчеркнул, что ситуация ещё далека от завершения. Об этом сообщил телеканал ABC «News».
«Я думаю, что это было превосходно. Мы дали им (Ирану. — Прим. Life.ru) шанс, а они им не воспользовались. Они получили сильный удар, очень сильный. Их ударили так сильно, как только можно ударить. И это ещё не всё, впереди будет много всего», — сказал Трамп.
При этом на вопрос журналистов о возможном участии США в атаке Трамп отвечать отказался.
Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль предпринял масштабную военную операцию против Ирана. Армия обороны Израиля заявила о завершении первой волны атак, объектами которых стали стратегические ядерные объекты на территории Ирана. В предвидении возможной эскалации, Израиль объявил чрезвычайное положение и приступил к призыву резервистов. По имеющимся данным, в операции ЦАХАЛ участвовало порядка 200 воздушных судов, поразивших около сотни целей. В Иране, над мечетью Джамкаран, теперь развевается красный флаг возмездия — это глубоко символичное религиозное и политическое заявление, адресованное всему миру.