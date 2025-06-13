Иранцы вышли на улицу с требованием нанести ответный удар по Израилю

В Иране начались массовые митинги с требованием нанести ответный удар по Израилю. Жители страны вышли на площадь Энгеляб в Тегеране и осудили ночную атаку. Президент Ирана Масуд Пезешкиан уже заявил, что Тегеран предпримет все усилия для ответных действий в отношении Иерусалима.