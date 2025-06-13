ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июня, 11:54

Иранцы вышли на улицу с требованием нанести ответный удар по Израилю

Обложка © X/ tehrantimes79

Обложка © X/ tehrantimes79

В Иране начались массовые митинги с требованием нанести ответный удар по Израилю. Жители страны вышли на площадь Энгеляб в Тегеране и осудили ночную атаку. Президент Ирана Масуд Пезешкиан уже заявил, что Тегеран предпримет все усилия для ответных действий в отношении Иерусалима.

Жители Ирана вышли на улицу с требованием ответить Израилю. Видео © X/ tehrantimes79

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль совершил массированную атаку по Ирану, задействовав, по имеющимся сведениям, около 200 самолётов для удара примерно по ста целям. Армия обороны Израиля проинформировала о завершении первой волны атак, которые были сосредоточены на критически важных ядерных объектах. Примечательно, что вскоре после атаки на Тегеран госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Белого дома не причастна к израильской военной операции, проводимой на территории Ирана.

Трамп заявил, что вооружил Израиль «самым смертоносным» оружием в мире
Трамп заявил, что вооружил Израиль «самым смертоносным» оружием в мире
Полина Никифорова
  • Новости
  • Иран
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar