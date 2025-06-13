Иранцы вышли на улицу с требованием нанести ответный удар по Израилю
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В Иране начались массовые митинги с требованием нанести ответный удар по Израилю. Жители страны вышли на площадь Энгеляб в Тегеране и осудили ночную атаку. Президент Ирана Масуд Пезешкиан уже заявил, что Тегеран предпримет все усилия для ответных действий в отношении Иерусалима.
Жители Ирана вышли на улицу с требованием ответить Израилю. Видео © X/ tehrantimes79
Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль совершил массированную атаку по Ирану, задействовав, по имеющимся сведениям, около 200 самолётов для удара примерно по ста целям. Армия обороны Израиля проинформировала о завершении первой волны атак, которые были сосредоточены на критически важных ядерных объектах. Примечательно, что вскоре после атаки на Тегеран госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Белого дома не причастна к израильской военной операции, проводимой на территории Ирана.