Трамп заявил, что вооружил Израиль «самым смертоносным» оружием в мире

Израиль на данный момент располагает «самым смертоносным» американским оружием в мире. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Соединённые Штаты производят самое лучшее и смертоносное оружие в мире, (…) у Израиля его много», — написал американский лидер в своей соцсети Social Truth.