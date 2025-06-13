Трамп заявил, что вооружил Израиль «самым смертоносным» оружием в мире
Трамп: США обладают самым смертоносным оружием в мире, и оно есть у Израиля
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Израиль на данный момент располагает «самым смертоносным» американским оружием в мире. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Соединённые Штаты производят самое лучшее и смертоносное оружие в мире, (…) у Израиля его много», — написал американский лидер в своей соцсети Social Truth.
Хозяин Белого дома также отметил, что у Вашингтона и Тегерана ещё есть время заключить сделку по атомной программе.
Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль совершил массированную атаку по Ирану, задействовав, по имеющимся сведениям, около 200 самолётов для удара примерно по ста целям. Армия обороны Израиля проинформировала о завершении первой волны атак, которые были сосредоточены на критически важных ядерных объектах. Примечательно, что вскоре после атаки на Тегеран госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Белого дома не причастна к израильской военной операции, проводимой на территории Ирана.