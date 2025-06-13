Трамп пригрозил Ирану серьёзными последствиями при отказе от ядерной сделки
Трамп: Последствия отказа Ирана от сделки с США будут хуже любых ожиданий
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал недавние удары Израиля по Ирану, заявив, что Тегеран не смог воспользоваться предоставленным ему шансом на заключение сделки. По его словам, последствия отказа от соглашения для Ирана будут «гораздо хуже любых его ожиданий».
«Я давал Ирану много шансов заключить сделку. Я настоятельно предупреждал их «просто сделать это», но они не справились. <...> Иран должен действовать сейчас, чтобы спасти то, что осталось от его империи. Больше никаких смертей, больше никаких разрушений. Просто сделайте это, пока не стало слишком поздно», — заявил Трамп.
Диалог между Соединёнными Штатами и Ираном возобновился вслед за письмом Дональда Трампа, направленным иранскому духовному лидеру в марте. В письме американский президент выразил намерение пересмотреть условия соглашения по атомной программе страны. Предложенная Трампом сделка предполагала полный отказ Ирана от любых планов развития ядерного потенциала, мотивируя это наличием значительных запасов нефти, делающих развитие гражданской атомной энергетики излишним.
Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль предпринял масштабную военную операцию против Ирана. ЦАХАЛ объявила о завершении первого этапа ударов, которые были нацелены на ключевые ядерные объекты на территории Ирана. В ожидании ответных мер Израиль ввёл режим чрезвычайного положения и приступил к мобилизации военнослужащих. Согласно имеющимся данным, в операции ЦАХАЛ было задействовано около 200 самолётов, поразивших приблизительно сотню целей на иранской территории. В настоящее время над мечетью Джамкаран в Иране поднят красный флаг мести — он является религиозным и политическим заявлением, обращением ко всему миру.