Трамп пригрозил Ирану серьёзными последствиями при отказе от ядерной сделки

Президент США Дональд Трамп прокомментировал недавние удары Израиля по Ирану, заявив, что Тегеран не смог воспользоваться предоставленным ему шансом на заключение сделки. По его словам, последствия отказа от соглашения для Ирана будут «гораздо хуже любых его ожиданий».

«Я давал Ирану много шансов заключить сделку. Я настоятельно предупреждал их «просто сделать это», но они не справились. <...> Иран должен действовать сейчас, чтобы спасти то, что осталось от его империи. Больше никаких смертей, больше никаких разрушений. Просто сделайте это, пока не стало слишком поздно», — заявил Трамп.