Над мечетью Джамкаран в Иране поднят флаг мести — символ готовности к ответу на атаки Израиля
Красный флаг мести поднят над мечетью Джамкаран в Иране после атак Израиля
Мечеть Джамкаран. Обложка © Х / @ShadowofEzra
После израильских ударов по Ирану над мечетью Джамкаран в Куме взвился красный флаг, что в шиитском мире означает жажду мести и память о пролитой крови. Этот шаг является значимым религиозным и политическим заявлением, обращённым как к внутреннему, так и к внешнему миру.
Поднятие флага над мечетью Джамкаран, священным местом, связанным с ожиданием Имама Махди, многие восприняли как сигнал к новому этапу духовного противостояния.
Поднятие красного флага над мечетью Джамкаран. Видео © Х / @Defund_Hate
В контексте обострения конфликта с Израилем этот жест имеет как внутренний, так и международный резонанс, демонстрируя решимость Ирана защищать свою независимость и религиозные ценности.
В ночь на 13 июня Израиль развернул масштабную военную операцию, нацеленную против Ирана. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о завершении первой фазы ударов, которые были направлены на ключевые ядерные объекты Ирана. В ответ на это Израиль ввёл режим чрезвычайного положения и проводит мобилизацию десятков тысяч солдат, готовясь к вероятным ответным мерам. По имеющимся данным, в операции ЦАХАЛ было задействовано около 200 самолетов, которые атаковали приблизительно сотню целей на территории Ирана.