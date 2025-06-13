Над мечетью Джамкаран в Иране поднят флаг мести — символ готовности к ответу на атаки Израиля

После израильских ударов по Ирану над мечетью Джамкаран в Куме взвился красный флаг, что в шиитском мире означает жажду мести и память о пролитой крови. Этот шаг является значимым религиозным и политическим заявлением, обращённым как к внутреннему, так и к внешнему миру.