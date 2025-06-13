ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июня, 08:12

Над мечетью Джамкаран в Иране поднят флаг мести — символ готовности к ответу на атаки Израиля

Красный флаг мести поднят над мечетью Джамкаран в Иране после атак Израиля

Мечеть Джамкаран. Обложка © Х / @ShadowofEzra

Мечеть Джамкаран. Обложка © Х / @ShadowofEzra

После израильских ударов по Ирану над мечетью Джамкаран в Куме взвился красный флаг, что в шиитском мире означает жажду мести и память о пролитой крови. Этот шаг является значимым религиозным и политическим заявлением, обращённым как к внутреннему, так и к внешнему миру.

Поднятие флага над мечетью Джамкаран, священным местом, связанным с ожиданием Имама Махди, многие восприняли как сигнал к новому этапу духовного противостояния.

Поднятие красного флага над мечетью Джамкаран. Видео © Х / @Defund_Hate

В контексте обострения конфликта с Израилем этот жест имеет как внутренний, так и международный резонанс, демонстрируя решимость Ирана защищать свою независимость и религиозные ценности.

«Ответ от Ирана неизбежен»: Косачев отреагировал на атаку Израиля
«Ответ от Ирана неизбежен»: Косачев отреагировал на атаку Израиля

В ночь на 13 июня Израиль развернул масштабную военную операцию, нацеленную против Ирана. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о завершении первой фазы ударов, которые были направлены на ключевые ядерные объекты Ирана. В ответ на это Израиль ввёл режим чрезвычайного положения и проводит мобилизацию десятков тысяч солдат, готовясь к вероятным ответным мерам. По имеющимся данным, в операции ЦАХАЛ было задействовано около 200 самолетов, которые атаковали приблизительно сотню целей на территории Ирана.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Иран
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar