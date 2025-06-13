«Ответ от Ирана неизбежен»: Косачев отреагировал на атаку Израиля
Сенатор Косачев: Действия Израиля неприемлемы ни с какой стороны
Константин Косачев. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал атаку Израиля и заявил, что ответ от Ирана обязательно поступит. Он подчеркнул, что минувшая ночь была непростой для всего мира, как в прямом, так и в переносном смысле.
«Иранский ответ по Израилю неизбежен, замкнутый круг эскалации резко раскручивается вверх по спирали. Действия Израиля не могут быть оправданы ни с правовой, ни с политической, ни с военной, ни с моральной стороны», — заявил Косачев в своём телеграм-канале.
Сенатор уверен, что единственная надежда избежать полномасштабной войны — это консолидированное осуждение операции со стороны международного сообщества. Однако позиция Запада вызывает сомнения, который, по его мнению, перестал быть коллективным и стал слишком конъюнктурным.
В ночь на 13 июня израильские военные приступили к проведению военной операции, направленной против Ирана. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о завершении первой стадии ударов, целью которых были иранские ядерные объекты. Атаки были предприняты после получения соответствующих распоряжений от политического руководства Израиля. На фоне этих ракетных ударов граждан РФ, которые улетели отдыхать в Шарм-эш-Шейх, призвали к осторожности. Всего в 190 километрах от границы с Израилем находится Египет. Некоторые его населённые пункты расположены ещё ближе.