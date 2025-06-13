«Ответ от Ирана неизбежен»: Косачев отреагировал на атаку Израиля

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал атаку Израиля и заявил, что ответ от Ирана обязательно поступит. Он подчеркнул, что минувшая ночь была непростой для всего мира, как в прямом, так и в переносном смысле.

«Иранский ответ по Израилю неизбежен, замкнутый круг эскалации резко раскручивается вверх по спирали. Действия Израиля не могут быть оправданы ни с правовой, ни с политической, ни с военной, ни с моральной стороны», — заявил Косачев в своём телеграм-канале.

Сенатор уверен, что единственная надежда избежать полномасштабной войны — это консолидированное осуждение операции со стороны международного сообщества. Однако позиция Запада вызывает сомнения, который, по его мнению, перестал быть коллективным и стал слишком конъюнктурным.