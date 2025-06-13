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13 июня, 06:50

Не менее шести иранских физиков-ядерщиков погибли в результате ударов Израиля

Tasnim: Минимум шесть учёных-ядерщиков погибли из-за ударов Израиля

Учёные-ядерщики погибли при ударах Израиля. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Учёные-ядерщики погибли при ударах Израиля. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В результате израильских ударов по Ирану погибли по меньшей мере шесть учёных-ядерщиков, сообщает агентство Tasnim. Также отмечается, что все они приняли «мученическую смерть».

Согласно предварительным данным, погибли Абдольхамид Минучехр, Ахмадреза Зульфикари, Амирхосейн Факхи, Матлабизаде, Мохаммад Мехди Техранчи и Ферейдун Аббаси.

Израиль начал операцию под кодовым названием «Восстающий лев», целью которой является ядерная программа Ирана. Израильские военные заявили, что в течение ночи 200 истребителей атаковали более сотни целей на иранской территории. Утверждается, что в ходе атаки были ликвидированы трое высокопоставленных иранских военачальников, включая начальника штаба вооружённых сил, командующего КСИР и главу командования по чрезвычайным ситуациям.

После ударов по Ирану Израиль закрыл своё воздушное пространство до дальнейшего уведомления. Аналогичные меры были предприняты Ираном.

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Ранее сообщалось, что если начальный этап военной операции Израиля против Ирана окажется успешным, не исключено участие американских военных в последующих этапах. Также госсекретарь США Марко Рубио, заявил, что администрация Белого дома не имеет отношения к проводимой Израилем операции на иранской территории. По его словам, приоритетом для США является безопасность американских военнослужащих, дислоцированных на Ближнем Востоке.

Алиса Хуссаин
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