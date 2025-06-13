Не менее шести иранских физиков-ядерщиков погибли в результате ударов Израиля

В результате израильских ударов по Ирану погибли по меньшей мере шесть учёных-ядерщиков, сообщает агентство Tasnim. Также отмечается, что все они приняли «мученическую смерть».

Согласно предварительным данным, погибли Абдольхамид Минучехр, Ахмадреза Зульфикари, Амирхосейн Факхи, Матлабизаде, Мохаммад Мехди Техранчи и Ферейдун Аббаси.

Израиль начал операцию под кодовым названием «Восстающий лев», целью которой является ядерная программа Ирана. Израильские военные заявили, что в течение ночи 200 истребителей атаковали более сотни целей на иранской территории. Утверждается, что в ходе атаки были ликвидированы трое высокопоставленных иранских военачальников, включая начальника штаба вооружённых сил, командующего КСИР и главу командования по чрезвычайным ситуациям.