Не менее шести иранских физиков-ядерщиков погибли в результате ударов Израиля
Tasnim: Минимум шесть учёных-ядерщиков погибли из-за ударов Израиля
Учёные-ядерщики погибли при ударах Израиля. Обложка © Шедеврум / Life.ru
В результате израильских ударов по Ирану погибли по меньшей мере шесть учёных-ядерщиков, сообщает агентство Tasnim. Также отмечается, что все они приняли «мученическую смерть».
Согласно предварительным данным, погибли Абдольхамид Минучехр, Ахмадреза Зульфикари, Амирхосейн Факхи, Матлабизаде, Мохаммад Мехди Техранчи и Ферейдун Аббаси.
Израиль начал операцию под кодовым названием «Восстающий лев», целью которой является ядерная программа Ирана. Израильские военные заявили, что в течение ночи 200 истребителей атаковали более сотни целей на иранской территории. Утверждается, что в ходе атаки были ликвидированы трое высокопоставленных иранских военачальников, включая начальника штаба вооружённых сил, командующего КСИР и главу командования по чрезвычайным ситуациям.
После ударов по Ирану Израиль закрыл своё воздушное пространство до дальнейшего уведомления. Аналогичные меры были предприняты Ираном.
Ранее сообщалось, что если начальный этап военной операции Израиля против Ирана окажется успешным, не исключено участие американских военных в последующих этапах. Также госсекретарь США Марко Рубио, заявил, что администрация Белого дома не имеет отношения к проводимой Израилем операции на иранской территории. По его словам, приоритетом для США является безопасность американских военнослужащих, дислоцированных на Ближнем Востоке.