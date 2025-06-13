ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июня, 06:12

Израиль заявил о ликвидации трёх самых высокопоставленных командиров Ирана

Хоссейн Салами, Мохаммад Багери, Голам Али Рашид. Обложка © wikipedia / khamenei.ir / wikipedia / Fars Media Corporation / wikipedia

Хоссейн Салами, Мохаммад Багери, Голам Али Рашид. Обложка © wikipedia / khamenei.ir / wikipedia / Fars Media Corporation / wikipedia

Израиль нанес мощный удар по Ирану, ликвидировав трех высокопоставленных военных лидеров, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В ночной операции, проведенной израильскими ВВС, участвовало более 200 истребителей. По данным разведки, удары затронули свыше 100 стратегических объектов по всей территории Ирана, включая укрытия ключевых фигур военного командования. В результате атаки были уничтожены начальник Генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Хоссейн Багери, командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами и руководитель командования по чрезвычайным ситуациям Голам Али Рашид.

Лидер Ирана назначил нового командующего КСИР и временного главу Генштаба
Лидер Ирана назначил нового командующего КСИР и временного главу Генштаба

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, нацеленную на сдерживание его ядерной программы. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о завершении первоначального этапа ударов, направленных на иранские ядерные объекты, подчеркнув, что действия были санкционированы высшим политическим руководством страны. В ответ на атаку министр обороны Израиля объявил о введении режима чрезвычайного положения. Параллельно с этим идёт мобилизация десятков тысяч военнослужащих. По имеющимся данным, израильские ВВС провели пять волн атак по различным целям на территории Ирана.

Оксана Попова
  • Новости
  • Иран
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar