Израиль заявил о ликвидации трёх самых высокопоставленных командиров Ирана

В ночной операции, проведенной израильскими ВВС, участвовало более 200 истребителей. По данным разведки, удары затронули свыше 100 стратегических объектов по всей территории Ирана, включая укрытия ключевых фигур военного командования. В результате атаки были уничтожены начальник Генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Хоссейн Багери, командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами и руководитель командования по чрезвычайным ситуациям Голам Али Рашид.