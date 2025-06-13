Отдыхающих в Шарм-эш-Шейхе россиян призвали к осторожности
Посольство РФ в Египте призвало россиян к осторожности из-за израильских атак
Российские туристы в Египте. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев
В связи с недавней израильской атакой на Иран российское посольство в Египте обратилось к гражданам РФ, отдыхающим в Шарм-эш-Шейхе и близлежащих районах, с настоятельной рекомендацией проявлять бдительность и соблюдать повышенные меры предосторожности.
«В связи с тем, что расстояние до границы с Израилем составляет 190 километров, а от некоторых египетских населённых пунктов — ещё меньше, просим вас соблюдать повышенную осторожность на фоне израильской ракетной атаки против Ирана, совершённой 13 июня, и предполагаемых ответных действий», — говорится в заявлении российской дипмиссии, опубликованном в телеграм-канале.
Дипломатическое представительство также призвало россиян внимательно отслеживать любые предупреждения, которые могут быть выпущены египетскими властями, касающиеся потенциальных рисков.
В ночь на 13 июня Израиль нанёс ракетные удары по Тегерану, начав военную операцию. В связи с этим было закрыто воздушное пространство над всей израильской территорией. В результате атаки были убиты главнокомандующий КСИР и группа учёных-ядерщиков. Дональд Трамп в эфире Fox News заявил, что знал о планах Израиля и готов поддержать его в случае ответных действий со стороны Ирана.