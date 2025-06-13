Отдыхающих в Шарм-эш-Шейхе россиян призвали к осторожности

В связи с недавней израильской атакой на Иран российское посольство в Египте обратилось к гражданам РФ, отдыхающим в Шарм-эш-Шейхе и близлежащих районах, с настоятельной рекомендацией проявлять бдительность и соблюдать повышенные меры предосторожности.

«В связи с тем, что расстояние до границы с Израилем составляет 190 километров, а от некоторых египетских населённых пунктов — ещё меньше, просим вас соблюдать повышенную осторожность на фоне израильской ракетной атаки против Ирана, совершённой 13 июня, и предполагаемых ответных действий», — говорится в заявлении российской дипмиссии, опубликованном в телеграм-канале.