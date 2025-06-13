Гигантское здание в Тегеране обрушилось после ночного удара Израиля
Mehr: В Тегеране обрушилось здание после атаки со стороны Израиля
Обложка © Х / hadinasrallah
В столице Ирана — Тегеране — произошло обрушение здания после атаки со стороны Израиля. Об этом сообщает местное агентство Mehr.
Последствия атаки Израиля на Иран. Фото © Х / adi13
В ночь на 13 июня Тегеран подвергся ударам со стороны израильских военных. Как сообщили местные жители в соцсетях, были разрушены жилые комплексы, в которых проживали высокопоставленные военные командиры. Эти атаки стали частью операции против ядерных и военных объектов по всему Ирану.
Кадры с места события. Видео Х / eyeonpalestine
Государственное телевидение Ирана сообщило, что в результате атаки пострадали как минимум 50 человек, в том числе и дети. Агентство ISNA передаёт сведения об одном погибшем.
Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль предпринял масштабную военную операцию против Ирана. ЦАХАЛ объявила о завершении первого этапа ударов, которые были нацелены на ключевые ядерные объекты на территории Ирана. В ожидании ответных мер Израиль ввёл режим чрезвычайного положения и приступил к мобилизации военнослужащих. Согласно имеющимся данным, в операции ЦАХАЛ было задействовано около 200 самолётов, поразивших приблизительно сотню целей на иранской территории. В настоящее время над мечетью Джамкаран в Иране поднят красный флаг мести — он является религиозным и политическим заявлением, обращением ко всему миру. Росавиация ввела ограничения на полёты в Израиль и Иран из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.