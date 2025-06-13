Гигантское здание в Тегеране обрушилось после ночного удара Израиля

В столице Ирана — Тегеране — произошло обрушение здания после атаки со стороны Израиля. Об этом сообщает местное агентство Mehr.

Последствия атаки Израиля на Иран. Фото © Х / adi13

В ночь на 13 июня Тегеран подвергся ударам со стороны израильских военных. Как сообщили местные жители в соцсетях, были разрушены жилые комплексы, в которых проживали высокопоставленные военные командиры. Эти атаки стали частью операции против ядерных и военных объектов по всему Ирану.

Кадры с места события. Видео Х / eyeonpalestine