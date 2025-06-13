Росавиация ограничила полёты в Израиль и Иран из-за обострения ситуации

В связи с резким обострением обстановки на Ближнем Востоке Росавиация выпустила указания (NOTAM) для российских эксплуатантов воздушных судов. В соответствии с новыми мерами, российским авиакомпаниям запрещено выполнять полёты в аэропорты Израиля и Ирана, а также Иордании и Ирака.

«Не выполнять полеты в/из аэропортов Израиля и Ирана. Не выполнять полёты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака и Ирана», — указано в телеграм-канале Росавиации.