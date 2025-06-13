Росавиация ограничила полёты в Израиль и Иран из-за обострения ситуации
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В связи с резким обострением обстановки на Ближнем Востоке Росавиация выпустила указания (NOTAM) для российских эксплуатантов воздушных судов. В соответствии с новыми мерами, российским авиакомпаниям запрещено выполнять полёты в аэропорты Израиля и Ирана, а также Иордании и Ирака.
«Не выполнять полеты в/из аэропортов Израиля и Ирана. Не выполнять полёты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака и Ирана», — указано в телеграм-канале Росавиации.
Данные указания были доведены до всех эксплуатантов и будут действовать до особого распоряжения, предварительно до 02:59 МСК 26 июня 2025 года. Это решение принято в целях обеспечения безопасности полётов, что является приоритетом для российских властей.
Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль предпринял удар по Ирану, задействовав около 200 самолётов для атаки примерно ста целей. В ожидании ответных действия в государстве был объявлен режим чрезвычайного положения и проведение мобилизации десятков тысяч резервистов. В Иране над мечетью Джамкаран был вывешен красный флаг, символизирующий жажду мести. В посольстве РФ призвали россиян покинуть Израиль.