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13 июня, 09:45

Росавиация ограничила полёты в Израиль и Иран из-за обострения ситуации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

В связи с резким обострением обстановки на Ближнем Востоке Росавиация выпустила указания (NOTAM) для российских эксплуатантов воздушных судов. В соответствии с новыми мерами, российским авиакомпаниям запрещено выполнять полёты в аэропорты Израиля и Ирана, а также Иордании и Ирака.

«Не выполнять полеты в/из аэропортов Израиля и Ирана. Не выполнять полёты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака и Ирана»,указано в телеграм-канале Росавиации.

Данные указания были доведены до всех эксплуатантов и будут действовать до особого распоряжения, предварительно до 02:59 МСК 26 июня 2025 года. Это решение принято в целях обеспечения безопасности полётов, что является приоритетом для российских властей.

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Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль предпринял удар по Ирану, задействовав около 200 самолётов для атаки примерно ста целей. В ожидании ответных действия в государстве был объявлен режим чрезвычайного положения и проведение мобилизации десятков тысяч резервистов. В Иране над мечетью Джамкаран был вывешен красный флаг, символизирующий жажду мести. В посольстве РФ призвали россиян покинуть Израиль.

Полина Никифорова
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