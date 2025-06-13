Самолёт Нетаньяху подняли в воздух из-за ожидаемого ответа Ирана

Самолёт премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху был экстренно поднят в воздух в условиях ожидаемой ответной атаки со стороны Ирана. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания полётов Flightradar24.

Согласно информации ресурса, правительственный лайнер в течение более 40 минут кружил над акваторией Средиземного моря. После этого транспондер самолёта отключился, и его передвижения перестали отображаться на карте. Такие меры предприняты на фоне обострения ситуации и возможного удара Ирана в ответ на действия Израиля.