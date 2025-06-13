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13 июня, 09:30

Самолёт Нетаньяху подняли в воздух из-за ожидаемого ответа Ирана

Борт премьера Израиля Нетаньяху поднят в воздух на фоне возможного ответа Ирана

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Самолёт премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху был экстренно поднят в воздух в условиях ожидаемой ответной атаки со стороны Ирана. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания полётов Flightradar24.

Согласно информации ресурса, правительственный лайнер в течение более 40 минут кружил над акваторией Средиземного моря. После этого транспондер самолёта отключился, и его передвижения перестали отображаться на карте. Такие меры предприняты на фоне обострения ситуации и возможного удара Ирана в ответ на действия Израиля.

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В ночь на 13 июня израильская армия нанесла массированный авиаудар по более чем 100 целям в Иране. В операции участвовали свыше 200 истребителей. Одними из целей стали укрытия иранских военных командиров. После атаки над мечетью Джамкаран в иранском городе Кум был поднят красный флаг — в шиитской традиции это символ мести и пролитой крови.

Милена Скрипальщикова
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