ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июня, 09:26

Посольство РФ призвало россиян покинуть Израиль в связи с обстановкой

Обложка © ТАСС / Андрей Широков

Обложка © ТАСС / Андрей Широков

Россиянам следует воздержаться от посещения Израиля и по возможности покинуть страну в связи с обострением ситуации. С таким заявлением обратилось к гражданам посольство РФ в Тель-Авиве.

«В связи с резким обострением обстановки в сфере безопасности в Израиле и вокруг него Посольство России в Тель-Авиве настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения Израиля вплоть до нормализации ситуации», — говорится в сообщении.

Тем, кто находится в стране, следует сохранять спокойствие и соблюдать указания местных властей. Оставаться вблизи безопасных мест, а также не покидать их в случае необходимости. В ведомстве подчеркнули, что если есть возможность — лучше всего покинуть Израиль до тех пор, пока обстановка не нормализуется.

Песков: Путину в онлайн-режиме сообщают о событиях между Израилем и Ираном
Песков: Путину в онлайн-режиме сообщают о событиях между Израилем и Ираном

В ночь на 13 июня Израиль предпринял удар по Ирану, задействовав около 200 самолётов для атаки примерно ста целей. В ожидании ответных действия в государстве был объявлен режим чрезвычайного положения и проведение мобилизации десятков тысяч резервистов. В Иране над мечетью Джамкаран был вывешен красный флаг, символизирующий жажду мести.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Израиль
  • Иран
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar