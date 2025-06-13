Посольство РФ призвало россиян покинуть Израиль в связи с обстановкой
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Россиянам следует воздержаться от посещения Израиля и по возможности покинуть страну в связи с обострением ситуации. С таким заявлением обратилось к гражданам посольство РФ в Тель-Авиве.
«В связи с резким обострением обстановки в сфере безопасности в Израиле и вокруг него Посольство России в Тель-Авиве настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения Израиля вплоть до нормализации ситуации», — говорится в сообщении.
Тем, кто находится в стране, следует сохранять спокойствие и соблюдать указания местных властей. Оставаться вблизи безопасных мест, а также не покидать их в случае необходимости. В ведомстве подчеркнули, что если есть возможность — лучше всего покинуть Израиль до тех пор, пока обстановка не нормализуется.
В ночь на 13 июня Израиль предпринял удар по Ирану, задействовав около 200 самолётов для атаки примерно ста целей. В ожидании ответных действия в государстве был объявлен режим чрезвычайного положения и проведение мобилизации десятков тысяч резервистов. В Иране над мечетью Джамкаран был вывешен красный флаг, символизирующий жажду мести.