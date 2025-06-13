Посольство РФ призвало россиян покинуть Израиль в связи с обстановкой

Россиянам следует воздержаться от посещения Израиля и по возможности покинуть страну в связи с обострением ситуации. С таким заявлением обратилось к гражданам посольство РФ в Тель-Авиве.

« В связи с резким обострением обстановки в сфере безопасности в Израиле и вокруг него Посольство России в Тель-Авиве настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения Израиля вплоть до нормализации ситуации », — говорится в сообщении.

Тем, кто находится в стране, следует сохранять спокойствие и соблюдать указания местных властей. Оставаться вблизи безопасных мест, а также не покидать их в случае необходимости. В ведомстве подчеркнули, что если есть возможность — лучше всего покинуть Израиль до тех пор, пока обстановка не нормализуется.