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Регион
13 июня, 08:52

Песков: Путину в онлайн-режиме сообщают о событиях между Израилем и Ираном

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков проинформировал журналистов о том, что президент Владимир Путин в режиме онлайн получает актуальные сводки о развитии ситуации между Израилем и Ираном.

«Президент Путин в режиме реального времени по линии Министерства обороны РФ, Службы внешней разведки и Министерства иностранных дел получает доклады о происходящих в регионе событиях», — сообщил Песков.

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Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль предпринял массированный удар по Ирану, задействовав около 200 самолётов для атаки примерно ста целей. Армия обороны Израиля, ЦАХАЛ, проинформировала о завершении первой волны этих атак, которые были нацелены на важные ядерные объекты Ирана. В ожидании ответных действий, Израиль объявил режим чрезвычайного положения и проводит мобилизацию десятков тысяч резервистов. После ночной атаки над мечетью Джамкаран в Куме был вывешен красный флаг — этот знак означает жажду мести и память о пролитой крови. В Совете Федерации заявили, что ответ от иранской стороны неизбежен.

Ольга Сливченко
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