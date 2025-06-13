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Регион
13 июня, 07:37

«Радиостанция Судного дня» выдала таинственное послание перед израильским ударом по Ирану

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 вышла в эфир перед атакой на Иран

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Незадолго до того, как ВВС Израиля совершили серию атак по территории Ирана, российская военная радиостанция УВБ-76, более известная как «Радиостанция судного дня», передала новое кодированное сообщение.

«НЖТИ 22345 ТКАЧОСАП 8394 7873», — было слышно в эфире.

Сообщение прозвучало 12 июня в 15:14 мск. Новый шифр был передан «жужжалкой» менее чем за сутки до массированного авиаудара военных сил Израиля по ядерным объектам Ирана, который произошёл в ночь на 13 июня.

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Напомним, что в ночь с 12 на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже объявила о завершении первоначального этапа ударов, направленных на иранские ядерные объекты. Целью этой кампании, предпринятой по указанию политического руководства страны, является пресечение развития ядерной программы Тегерана. В связи с этим, Израиль ввёл режим чрезвычайного положения и готовится к возможным ответным атакам, проводя мобилизацию десятков тысяч военнослужащих. Известно, что в ЦАХАЛ задействовали порядка 200 самолётов для ударов по сотне целей в Иране.

Ольга Сливченко
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