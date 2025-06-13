«Радиостанция Судного дня» выдала таинственное послание перед израильским ударом по Ирану

Незадолго до того, как ВВС Израиля совершили серию атак по территории Ирана, российская военная радиостанция УВБ-76, более известная как «Радиостанция судного дня», передала новое кодированное сообщение.

Сообщение прозвучало 12 июня в 15:14 мск. Новый шифр был передан «жужжалкой» менее чем за сутки до массированного авиаудара военных сил Израиля по ядерным объектам Ирана, который произошёл в ночь на 13 июня.