«Радиостанция Судного дня» выдала таинственное послание перед израильским ударом по Ирану
«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 вышла в эфир перед атакой на Иран
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Незадолго до того, как ВВС Израиля совершили серию атак по территории Ирана, российская военная радиостанция УВБ-76, более известная как «Радиостанция судного дня», передала новое кодированное сообщение.
«НЖТИ 22345 ТКАЧОСАП 8394 7873», — было слышно в эфире.
Сообщение прозвучало 12 июня в 15:14 мск. Новый шифр был передан «жужжалкой» менее чем за сутки до массированного авиаудара военных сил Израиля по ядерным объектам Ирана, который произошёл в ночь на 13 июня.
Напомним, что в ночь с 12 на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже объявила о завершении первоначального этапа ударов, направленных на иранские ядерные объекты. Целью этой кампании, предпринятой по указанию политического руководства страны, является пресечение развития ядерной программы Тегерана. В связи с этим, Израиль ввёл режим чрезвычайного положения и готовится к возможным ответным атакам, проводя мобилизацию десятков тысяч военнослужащих. Известно, что в ЦАХАЛ задействовали порядка 200 самолётов для ударов по сотне целей в Иране.