УВБ-76: «Радиостанция Судного дня» и все её сигналы во время переговоров России и Украины Что такое «Радиостанция Судного дня» (УВБ-76)? Зачем она нужна и что она передаёт? Почему её называют «жужжалка» и какие сигналы она передавала в эфир в ходе переговоров между Россией и Украиной, читайте подробнее в материале Life.ru. 6 июня, 15:00 «Радио Судного дня» вновь оживилось в ходе переговоров России и Украины. Обложка © «Шедеврум»

«Радио Судного дня» реагирует на каждое значимое для внешней политики России событие. Вспомним, что «жужжалка» передавала после разговора Путина с Трампом. Совсем недавно, 2 июня, в Стамбуле прошли переговоры России и Украины. «Радио Судного дня» не упустило шанса это прокомментировать, а радиолюбители не упустили шанса этот комментарий послушать. В материале расскажем, какие тайные послания передала «жужжалка».

Что такое «Радиостанция Судного дня»

«Радиостанция Судного дня» становится активной, когда на мировой арене происходят важные события. Фото © «Шедеврум»

«Радиостанция Судного дня» — это УВБ-76, вещательный центр военного назначения, который занимает частоту 4625 кГц. Она начала вещание, предположительно, в 1975 году, но всей правды мы не узнаем, ибо подробности строго засекречены. Примерно 25 раз в минуту радио выдаёт жужжащий сигнал, за что в народе её прозвали ещё и «жужжалкой». Этот сигнал нужен для того, чтобы никто, кроме «Радиостанции Судного дня», не смог занять частоту и начать там своё вещание. Но периодически жужжание прерывается кодовыми словами на русском языке. Часто это сложные слова, составленные из двух корней с соединительной гласной «о», которая пишется только после согласных. Например, ШТАТОГНОМ или ВОЛКОКРАН. Но бывают и обычные слова, например ДИТЯ, ПЛАГИАТ, БУЙНАКСК и прочие. Разгадать все тайны «Радиостанции Судного дня» пока невозможно, но радиолюбители предлагают много теорий её назначения.

Зачем нужна «Радиостанция Судного дня»

«Радиостанция Судного дня» нужна военным, а остальные подробности нам знать не обязательно. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nightman1965

На «Радиостанции Судного дня» в последнее время можно услышать не только странные слова и жужжание, но также песни. Кажется, УВБ-76 плавно переходит в разряд музыкальных станций. Так, 17 декабря прошлого года в эфире «жужжалки» прозвучали песня Shaman, Чайковский и гимн СССР. Впрочем, такие изменения в эфире тоже могут быть секретными военными посланиями либо примером операции по психологическому воздействию на иностранного слушателя. Есть предположение, что УВБ-76 нужна военным либо спецслужбам для передачи закодированных сообщений агентам либо отрядам, дислоцированным в труднодоступных местах, — потому что частоту «Радиостанции Судного дня» можно поймать даже допотопным механическим приёмником. Кроме того, есть теория, что «жужжалка» служит для связи военкоматов Западного округа, а также что УВБ-76 может быть связана с системой противодействия ядерной угрозе.

Какие сигналы передавала радиостанция в ходе переговоров в Стамбуле

После переговоров в Стамбуле «Радиостанция Судного дня» выдала базу. Фото © «Шедеврум»

Переговоры России и Украины в Стамбуле — это действительно важное геополитическое событие. Переговоры фактически не проводились три года, ещё с 2022-го, и цель России — победа в СВО. Естественно, «Радио Судного дня» реагирует на встречу Мединского и Умерова в Стамбуле. Ещё 2 июня, ровно в 16:00 по московскому времени, «жужжалка» выдала слово «ИБОБАЗА», затем, в 17:32, — «АРАПОБЛИЦ». Кажется, в данный момент УВБ-76 находится под сильным влиянием служащих из поколения Z, ибо «база», совершенно обычное слово, было превращено зумерами в интернет-мем.

Полностью закодированные послания звучали так: «НЖТИ 89364 ИБОБАЗА 2766 3413»;

«НЖТИ 97954 АРАПОБЛИЦ 3449 5582».

Тайны радиостанции УВБ-76

«Радиостанция Судного дня», УВБ-76, завораживает. Её тайны очень сложно раскрыть. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Haizhen Du

У «Радиостанции Судного дня» есть много тайн, как и у любой секретной военной технологии. Понемногу какая-то информация просачивается в медиа и становится известна широкой общественности. Иногда эта информация оказывается фейками, причём опровергать их приходится самому председателю Комитета Государственной думы Федерального собрания РФ по обороне Андрею Картаполову. Расскажем подробнее о тайнах УВБ-76.

«Радиостанция Судного дня» могла быть частью ядерной ракетной системы «Периметр», но Андрей Картаполов это опроверг. Впрочем, он заявил, что «у этой радиостанции действительно есть своя функция и достаточно важная задача».

Сообщения УВБ-76 можно расшифровать. Они имеют единую структуру. На примере «базы»: у нас есть сообщение «НЖТИ 89364 ИБОБАЗА 2766 3413», где НЖТИ — позывной станции, 89364 — опознавательная группа, ИБОБАЗА — кодовое слово, а 2766 и 3413 — контрольные группы. Такой структуры «Радиостанция Судного дня» придерживается как минимум с 90-х.

Ранее «жужжалка» располагалась у посёлка Поварово в Московской области, а потом её перенесли под посёлок Керро в области Ленинградской.

3 ноября 2001 года в эфир попали переговоры людей, которые работают на станции. Звучала фраза так: «Я — 143. Не получаю генератор… Идёт такая работа от аппаратной...»

Последние новости и сигналы от УВБ-76

«Радиостанция Судного дня» продолжает жужжание на частоте 4625 кГц. Мы можем даже проанализировать сам сигнал на спектральном анализаторе. Фото © Freepik

Хорошая новость — «жужжалку» можно послушать онлайн, причём из разных источников. Например, на RuTube есть прямая трансляция вещания станции. И не только там. И чем больше мы узнаём об этой станции, тем твёрже становится наша уверенность в том, что закодированные сообщения им на самом деле придумывает Велимир Хлебников. В последний раз УВБ-76 вышла в эфир со словами «АЗОТОБАСК» и «ОШОЛИНЬ». Это произошло после разговора Путина с Трампом. Можно найти какие-то скрытые связи в самих словах. Так, недавно в США выросло производство азота: это связано с низкой ценой на природный газ. А проведение СВО прямо в тех местах, через которые природный газ идёт в Европу, влияет на спрос: тот увеличивается. А баски — это один из европейских народов, которые сохранились с тех времён, когда там ещё не было индоевропейцев. То есть баски обитают в Испании уже более 5000 лет. И хотят независимости. Возможно, АЗОТОБАСК — это Трамп. А может быть, это всего лишь шутка.

УВБ-76 не только пугает, как и должна любая «Радиостанция Судного дня», но и предоставляет радиолюбителям со всего мира интересное развлечение. Ловить передачи со странными словами — это и правда весело, особенно если передачи совпадают с геополитикой и привносят в наблюдение за «жужжалкой» некоторый элемент хоррора. Кстати, в ноябре 2026 года в прокат выйдут «Голодные игры», и Life.ru написал об этом.

Авторы Любовь Свободная