«Иранцы знали о нападении»: В Израиле раскрыли шокирующие подробности ночной атаки
Ynet: Разведка Израиля применила созданную в Иране базу взрывных беспилотников
Военные Израиля. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Yanushevsky
Израильские спецслужбы несколько лет готовились к сегодняшней операции, в ходе которой «Моссад» разместил ударные системы в Иране, в непосредственной близости от иранских систем ПВО. Помимо этого, была создана база для запуска беспилотников недалеко от Тегерана. Об этом сообщает Ynet со ссылкой на источник в сфере безопасности.
По данным издания, дроны были задействованы в ночь на 13 июня, одновременно с началом израильских авиаударов по территории Ирана. Беспилотники использовались для уничтожения ракетных установок на одной из ключевых военных баз внутри страны.
«Это достижение больше, чем внезапная атака, потому что здесь не было никакой неожиданности — иранцы также знали о готовящемся нападении и всё равно понесли серьёзный удар», — заявил источник.
Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана. ЦАХАЛ подтвердил завершение первого этапа ударов по иранским ядерным объектам, где было задействовано порядка 200 самолётов для ударов по 100 целям в Иране. Израиль ввёл на территории страны режим ЧП, ожидая ответного удара, и уже начал мобилизацию десятков тысяч солдат. Американские военные также могут быть задействованы в атаке по Ирану.