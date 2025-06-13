«Иранцы знали о нападении»: В Израиле раскрыли шокирующие подробности ночной атаки

Израильские спецслужбы несколько лет готовились к сегодняшней операции, в ходе которой «Моссад» разместил ударные системы в Иране, в непосредственной близости от иранских систем ПВО. Помимо этого, была создана база для запуска беспилотников недалеко от Тегерана. Об этом сообщает Ynet со ссылкой на источник в сфере безопасности.

По данным издания, дроны были задействованы в ночь на 13 июня, одновременно с началом израильских авиаударов по территории Ирана. Беспилотники использовались для уничтожения ракетных установок на одной из ключевых военных баз внутри страны.