ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июня, 08:36

Армия Израиля заявила о завершении массированной атаки по объектам ПВО в Иране

ЦАХАЛ: Серия ударов со стороны Израиля по объектам ПВО на западе Ирана завершена

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Израильская авиация завершила крупномасштабную операцию, в ходе которой была нанесена серия ударов по военным объектам, расположенным в западной части Ирана. Об этом проинформировала пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно опубликованному заявлению, основными мишенями атак стали объекты противовоздушной обороны иранских вооружённых сил. В результате, как утверждают военные, были выведены из строя десятки радиолокационных станций и ракетных пусковых установок на территории Ирана.

«Ответ от Ирана неизбежен»: Косачев отреагировал на атаку Израиля
«Ответ от Ирана неизбежен»: Косачев отреагировал на атаку Израиля

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана. ЦАХАЛ подтвердил завершение первого этапа ударов по иранским ядерным объектам, в ходе которого было задействовано порядка 200 самолётов для ударов по 100 целям в Иране. Целью операции, инициированной по приказу властей, стал срыв развёртывания ядерной программы Тегерана. Израиль ввёл на территории страны режим ЧП, ожидая возмездия, и уже начал мобилизацию десятков тысяч солдат. Американские войска могут быть задействованы в продолжении военных действий против Ирана, если первый этап израильской операции окажется успешным

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Иран
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar