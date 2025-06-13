Армия Израиля заявила о завершении массированной атаки по объектам ПВО в Иране
ЦАХАЛ: Серия ударов со стороны Израиля по объектам ПВО на западе Ирана завершена
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Израильская авиация завершила крупномасштабную операцию, в ходе которой была нанесена серия ударов по военным объектам, расположенным в западной части Ирана. Об этом проинформировала пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Согласно опубликованному заявлению, основными мишенями атак стали объекты противовоздушной обороны иранских вооружённых сил. В результате, как утверждают военные, были выведены из строя десятки радиолокационных станций и ракетных пусковых установок на территории Ирана.
Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана. ЦАХАЛ подтвердил завершение первого этапа ударов по иранским ядерным объектам, в ходе которого было задействовано порядка 200 самолётов для ударов по 100 целям в Иране. Целью операции, инициированной по приказу властей, стал срыв развёртывания ядерной программы Тегерана. Израиль ввёл на территории страны режим ЧП, ожидая возмездия, и уже начал мобилизацию десятков тысяч солдат. Американские войска могут быть задействованы в продолжении военных действий против Ирана, если первый этап израильской операции окажется успешным