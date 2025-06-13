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13 июня, 12:52

Израиль уничтожил два десятка высокопоставленных иранских командиров

Reuters: При атаке Израиля погибли 20 высокопоставленных иранских командиров

Командиры иранской армии. Обложка © ТАСС / EPA / ABEDIN TAHERKENAREH

Командиры иранской армии. Обложка © ТАСС / EPA / ABEDIN TAHERKENAREH

В результате израильских ударов были ликвидированы не менее двадцати иранских военачальников высокого ранга. Президент Ирана Масуд Пезешкиан уже заявил, что не оставит это просто так и готов нанести противнику ответный удар.

«По меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров погибли в результате израильских ударов по Ирану»,заявили в агентстве Reuters со ссылкой на источники.

В результате израильских ударов были ликвидированы начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери и командующий КСИР Хосейн Салами. СМИ также сообщают о гибели не менее шести иранских учёных-ядерщиков, которые скончались в результате ракетных ударов.

Командующий Военно-космическими силами КСИР погиб при израильской атаке
Командующий Военно-космическими силами КСИР погиб при израильской атаке

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль совершил массированную атаку по Ирану, задействовав, по имеющимся сведениям, около 200 самолётов для удара примерно по ста целям. Армия обороны Израиля проинформировала о завершении первой волны атак, сосредоточенных на критически важных ядерных объектах. Тем временем в Тегеране местные жители вышли на площадь Энгеляб и потребовали нанести ответный удар по Израилю, несмотря на то, что Пезешкиан пообещал отомстить противнику.

Алиса Хуссаин
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