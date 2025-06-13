Израиль уничтожил два десятка высокопоставленных иранских командиров
Reuters: При атаке Израиля погибли 20 высокопоставленных иранских командиров
Командиры иранской армии. Обложка © ТАСС / EPA / ABEDIN TAHERKENAREH
В результате израильских ударов были ликвидированы не менее двадцати иранских военачальников высокого ранга. Президент Ирана Масуд Пезешкиан уже заявил, что не оставит это просто так и готов нанести противнику ответный удар.
«По меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров погибли в результате израильских ударов по Ирану», — заявили в агентстве Reuters со ссылкой на источники.
В результате израильских ударов были ликвидированы начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери и командующий КСИР Хосейн Салами. СМИ также сообщают о гибели не менее шести иранских учёных-ядерщиков, которые скончались в результате ракетных ударов.
Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль совершил массированную атаку по Ирану, задействовав, по имеющимся сведениям, около 200 самолётов для удара примерно по ста целям. Армия обороны Израиля проинформировала о завершении первой волны атак, сосредоточенных на критически важных ядерных объектах. Тем временем в Тегеране местные жители вышли на площадь Энгеляб и потребовали нанести ответный удар по Израилю, несмотря на то, что Пезешкиан пообещал отомстить противнику.