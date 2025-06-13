Израиль уничтожил два десятка высокопоставленных иранских командиров

В результате израильских ударов были ликвидированы не менее двадцати иранских военачальников высокого ранга. Президент Ирана Масуд Пезешкиан уже заявил, что не оставит это просто так и готов нанести противнику ответный удар.

«По меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров погибли в результате израильских ударов по Ирану», — заявили в агентстве Reuters со ссылкой на источники.