Группу из 88 россиян эвакуируют из Ирана через Азербайджан
ТАСС: Россиян эвакуируют из Ирана через Азербайджан после атаки Израиля
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Группа из 88 россиян будет эвакуирована из Ирана в ночь на 14 июня. Перевозка организована по суше через территорию Азербайджана. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе посольства России в Баку.
«Это [эвакуация] будет осуществлено при поддержке руководства Азербайджана, которое окажет содействие в предоставлении транспорта, размещении в гостинице и возвращении на родину», — сообщили в российском диппредставительстве.
Решение о вывозе граждан было принято после закрытия воздушного пространства Ирана. Это стало следствием атаки Израиля на Иран. В эвакуационной группе находятся не только россияне, но и граждане Белоруссии, Латвии, Сербии, Таджикистана и Узбекистана. Организацией выезда занимались посольства России в Иране и Азербайджане.
Ранее посольство России в Тель-Авиве рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль и по возможности покинуть страну. Это связано с резким обострением обстановки в сфере безопасности в регионе.