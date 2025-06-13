Группу из 88 россиян эвакуируют из Ирана через Азербайджан

Группа из 88 россиян будет эвакуирована из Ирана в ночь на 14 июня. Перевозка организована по суше через территорию Азербайджана. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе посольства России в Баку.

«Это [эвакуация] будет осуществлено при поддержке руководства Азербайджана, которое окажет содействие в предоставлении транспорта, размещении в гостинице и возвращении на родину», — сообщили в российском диппредставительстве.

Решение о вывозе граждан было принято после закрытия воздушного пространства Ирана. Это стало следствием атаки Израиля на Иран. В эвакуационной группе находятся не только россияне, но и граждане Белоруссии, Латвии, Сербии, Таджикистана и Узбекистана. Организацией выезда занимались посольства России в Иране и Азербайджане.