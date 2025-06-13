МИД призвал россиян отказаться от поездок в Израиль и Иран
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Министерство иностранных дел России призвало граждан воздержаться от посещения Израиля и Ирана. Россиянам, находящимся в этих странах, рекомендовано соблюдать повышенную бдительность и, по возможности, покинуть зоны повышенного риска.
«Настоятельно призываем российских граждан воздерживаться от поездок в Израиль и Иран — до стабилизации ситуации, при возможности срочно покинуть небезопасные районы», — говорится в сообщении.
Гражданам, которые находятся в зоне конфликта, посоветовали соблюдать меры безопасности: не приближаться к военным объектам, избегать скопления людей, строго выполнять указания местных властей и в случае угрозы искать укрытия.
Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль предпринял масштабную военную операцию против Ирана. Армия обороны Израиля заявила о завершении первой волны атак, объектами которых стали стратегические ядерные объекты на территории Ирана. В предвидении возможной эскалации, Израиль объявил чрезвычайное положение и приступил к призыву резервистов. По имеющимся данным, в операции ЦАХАЛ участвовало порядка 200 воздушных судов, поразивших около сотни целей. В Иране, над мечетью Джамкаран, теперь развевается красный флаг возмездия — это глубоко символичное религиозное и политическое заявление, адресованное всему миру.