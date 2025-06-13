МИД призвал россиян отказаться от поездок в Израиль и Иран

Министерство иностранных дел России призвало граждан воздержаться от посещения Израиля и Ирана. Россиянам, находящимся в этих странах, рекомендовано соблюдать повышенную бдительность и, по возможности, покинуть зоны повышенного риска.



«Настоятельно призываем российских граждан воздерживаться от поездок в Израиль и Иран — до стабилизации ситуации, при возможности срочно покинуть небезопасные районы», — говорится в сообщении.