Тель-Авив весь в дыму: Иран начал ракетную атаку на Израиль

Также агентство утверждает, что не менее двух израильских истребителей были сбиты в небе Ирана. В Сети расходятся кадры ударов по Тель-Авиву иранских баллистических ракет. Кроме того, израильские СМИ сообщают о пожаре возле штаб-квартиры Минобороны Израиля.