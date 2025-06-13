ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июня, 18:31
3790

Тель-Авив весь в дыму: Иран начал ракетную атаку на Израиль

IRNA: Иран запустил сотни баллистических ракет в сторону Израиля

Кадр ударов по Тель-Авиву иранских баллистических ракет. Обложка © X / TheTechnXMedia

Кадр ударов по Тель-Авиву иранских баллистических ракет. Обложка © X / TheTechnXMedia

Иран запустил сотни баллистических ракет в направлении Израиля. Об этом сообщает IRNA.

Также агентство утверждает, что не менее двух израильских истребителей были сбиты в небе Ирана. В Сети расходятся кадры ударов по Тель-Авиву иранских баллистических ракет. Кроме того, израильские СМИ сообщают о пожаре возле штаб-квартиры Минобороны Израиля.

Израиль нанёс новый удар по Ирану, атакован ядерный центр Фордо
Израиль нанёс новый удар по Ирану, атакован ядерный центр Фордо

Ранее израильская армия заявила, что зафиксировала запуск ракет с территории Ирана. Населению было рекомендовано оставаться в убежищах до дальнейших распоряжений.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Иран
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar