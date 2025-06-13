Тель-Авив весь в дыму: Иран начал ракетную атаку на Израиль
IRNA: Иран запустил сотни баллистических ракет в сторону Израиля
Кадр ударов по Тель-Авиву иранских баллистических ракет. Обложка © X / TheTechnXMedia
Иран запустил сотни баллистических ракет в направлении Израиля. Об этом сообщает IRNA.
Также агентство утверждает, что не менее двух израильских истребителей были сбиты в небе Ирана. В Сети расходятся кадры ударов по Тель-Авиву иранских баллистических ракет. Кроме того, израильские СМИ сообщают о пожаре возле штаб-квартиры Минобороны Израиля.
Ранее израильская армия заявила, что зафиксировала запуск ракет с территории Ирана. Населению было рекомендовано оставаться в убежищах до дальнейших распоряжений.