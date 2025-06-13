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13 июня, 17:00

Израиль нанёс новый удар по Ирану, атакован ядерный центр Фордо

Tasnim: Иранский ядерный центр Фордо вновь подвергся удару

Обложка © ТАСС / AP / Vahid Salemi

Обложка © ТАСС / AP / Vahid Salemi

Иранский ядерный центр Фордо оказался под обстрелом Израиля. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Объект Фордо — это одна из главных целей операции против иранской ядерной программы. Он расположен недалеко от города Кум и находится глубоко внутри горы. В районе, который подвергся атаке, были слышаны два взрыва после ударов ЦАХАЛ.

Тем не менее в Организации по атомной энергии Ирана отметили, что урон был поверхностным, поскольку центр расположен практически под землёй. Утечек радиации или опасных химических веществ с объектов также удалось избежать.

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Ранее Life.ru сообщал, что в иранском Натанзе произошло радиоактивное загрязнение после атаки ЦАХАЛ. Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль совершил массированную атаку по Ирану, задействовав, по имеющимся сведениям, около 200 самолётов для удара примерно по ста целям, в том числе и на завод в Натанзе.

Юлия Сафиулина
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