Израиль нанёс новый удар по Ирану, атакован ядерный центр Фордо
Tasnim: Иранский ядерный центр Фордо вновь подвергся удару
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Иранский ядерный центр Фордо оказался под обстрелом Израиля. Об этом сообщило агентство Tasnim.
Объект Фордо — это одна из главных целей операции против иранской ядерной программы. Он расположен недалеко от города Кум и находится глубоко внутри горы. В районе, который подвергся атаке, были слышаны два взрыва после ударов ЦАХАЛ.
Тем не менее в Организации по атомной энергии Ирана отметили, что урон был поверхностным, поскольку центр расположен практически под землёй. Утечек радиации или опасных химических веществ с объектов также удалось избежать.
Ранее Life.ru сообщал, что в иранском Натанзе произошло радиоактивное загрязнение после атаки ЦАХАЛ. Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль совершил массированную атаку по Ирану, задействовав, по имеющимся сведениям, около 200 самолётов для удара примерно по ста целям, в том числе и на завод в Натанзе.