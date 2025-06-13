Израиль нанёс новый удар по Ирану, атакован ядерный центр Фордо

Иранский ядерный центр Фордо оказался под обстрелом Израиля. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Объект Фордо — это одна из главных целей операции против иранской ядерной программы. Он расположен недалеко от города Кум и находится глубоко внутри горы. В районе, который подвергся атаке, были слышаны два взрыва после ударов ЦАХАЛ.