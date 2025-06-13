МАГАТЭ сообщило о радиоактивном загрязнении одного из атакованных объектов в Иране
МАГАТЭ: Альфа-частицы в Натанзе под контролем, радиация вне объекта в норме
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МАГАТЭ сообщило о наличии радиоактивного загрязнения внутри атакованного Израилем объекта в иранском Натанзе, в основном состоящего из альфа-частиц. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси пояснил, что это загрязнение можно контролировать с помощью надлежащих средств защиты, а уровень радиации за пределами объекта остаётся в норме.
«Уровень радиации за пределами объекта в Натанзе остаётся неизменным. Тип радиоактивного загрязнения внутри — в основном альфа-частицы — можно контролировать с помощью надлежащих средств защиты», — говорится в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х.
Ранее Life.ru сообщал, что Иран обвинил МАГАТЭ в утрате авторитета после удара Израиля по Натанзу. Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль совершил массированную атаку по Ирану, задействовав, по имеющимся сведениям, около 200 самолётов для удара примерно по ста целям, в том числе и на завод в Натанзе.