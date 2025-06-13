МАГАТЭ сообщило о радиоактивном загрязнении одного из атакованных объектов в Иране

МАГАТЭ сообщило о наличии радиоактивного загрязнения внутри атакованного Израилем объекта в иранском Натанзе, в основном состоящего из альфа-частиц. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси пояснил, что это загрязнение можно контролировать с помощью надлежащих средств защиты, а уровень радиации за пределами объекта остаётся в норме.