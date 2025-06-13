«Я всегда знал»: Трамп заявил, что был осведомлён о дате нападения Израиля на Иран
Трамп заявил, что знал о дате нападения Израиля на Иран
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Президент США Дональд Трамп заявил, что всегда знал, когда Израиль нападёт на Иран. Он также добавил, что у Тегерана «был отличный шанс заключить сделку» по ядерной программе, но иранские власти не согласились на предложенное США соглашение.
«Я всегда знал дату. Потому что я знаю всё», — сказал Трамп в интервью газете New York Post.
После масштабной израильской операции «Восходящий лев», направленной против ядерных объектов Ирана, Трамп заявил, что Израиль на данный момент располагает «самым смертоносным» американским оружием в мире. Он также поддержал действия израильской армии и подчеркнул, что ситуация ещё далека от завершения. Затем американский лидер сказал, что представители иранских властей выходят на него с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе Тегерана.