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13 июня, 15:19

Трамп заявил, что в Иране захотели поговорить с ним после атаки Израиля

Трамп: Представители Ирана стали звонить мне после ударов Израиля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп сообщил, что представители иранских властей выходят на него с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе Тегерана. Об этом американский лидер заявил в эфире телеканала NBC News.

«Они звонят мне, чтобы поговорить [о заключении сделки]», — сказал Трамп.

По словам хозяина Белого дома, Тегеран ранее упустил возможность договориться, но теперь у Ирана может появиться новый шанс. Он подчеркнул, что инициатива по переговорам исходит от иранской стороны, особенно на фоне недавних израильских ударов.

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В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию под названием «Восходящий лев», направленную против ядерных объектов Ирана. По данным израильской армии, в операции было задействовано около 200 самолётов ВВС, которые нанесли удары примерно по сотне целей. В ответ Иран поднял красный флаг мести над мечетью Джамкаран, что стало символическим религиозно-политическим актом. Израильский МИД заявил о продолжении операции. По сообщениям, в результате израильских атак погибли не менее 78 мирных жителей, более 300 получили ранения. Среди погибших числится командующий Военно-космическими силами КСИР, генерал-майор Амир-Али Хаджизаде, а также свыше 20 высокопоставленных иранских командиров.

Милена Скрипальщикова
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