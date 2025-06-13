Трамп заявил, что в Иране захотели поговорить с ним после атаки Израиля

Президент США Дональд Трамп сообщил, что представители иранских властей выходят на него с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе Тегерана. Об этом американский лидер заявил в эфире телеканала NBC News.

«Они звонят мне, чтобы поговорить [о заключении сделки]», — сказал Трамп.