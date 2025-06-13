США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке
США перебрасывают эсминцы на Ближний Восток после атак Израиля на Иран
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США перебрасывают свои военные силы, включая эсминцы, на Ближний Восток в ответ на недавние удары Израиля по Ирану, что вызвало опасения возможной ответной атаки со стороны Тегерана. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на двух неназванных американских чиновников.
Согласно полученным данным, эсминец USS Thomas Hudner уже направляется в восточную часть Средиземного моря, а еще один корабль находится в состоянии готовности к переброске в случае запроса Белого дома. Эти меры подчёркивают растущее напряжение в регионе и необходимость готовности к любым неожиданным событиям.
В это время президент США Дональд Трамп проводит встречу с руководством совета национальной безопасности, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Обострение конфликта между Израилем и Ираном ставит под угрозу стабильность всего Ближнего Востока, и действия США могут оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий.
В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию под названием «Восходящий лев», направленную против Ирана. По имеющимся данным, в операции участвовали около 200 израильских самолётов, которые поразили порядка ста целей. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что желает поговорить с российским лидером Владимиром Путиным.