США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке

США перебрасывают свои военные силы, включая эсминцы, на Ближний Восток в ответ на недавние удары Израиля по Ирану, что вызвало опасения возможной ответной атаки со стороны Тегерана. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на двух неназванных американских чиновников.

Согласно полученным данным, эсминец USS Thomas Hudner уже направляется в восточную часть Средиземного моря, а еще один корабль находится в состоянии готовности к переброске в случае запроса Белого дома. Эти меры подчёркивают растущее напряжение в регионе и необходимость готовности к любым неожиданным событиям.