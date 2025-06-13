Нетаньяху хочет поговорить с Путиным на фоне эскалации с Ираном
Канцелярия премьера Израиля: Нетаньяху рассчитывает на разговор с Путиным
Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
На фоне обострения ситуации с Ираном израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху намерен связаться по телефону с рядом мировых лидеров, среди которых и российский президент Владимир Путин. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра.
Отмечается, что Нетаньяху уже провёл серию переговоров с мировыми лидерами, включая канцлера Германии, премьер-министра Индии и президента Франции.
«В ближайшее время он также планирует обсудить ситуацию с президентом США Дональдом Трампом, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Великобритании», — говорится в заявлении.
Пока точная дата и время переговоров между Путиным и Нетаньяху неизвестны.
МИД России осудил ночные удары Израиля по Ирану. Ведомство подчеркнуло, что ответственность за эскалацию конфликта лежит на стороне, которая наносит ракетные атаки. Тем временем Дональд Трамп выразил поддержку Израилю, назвав действия по Ирану «превосходными». Президент США также предупредил, что на этом конфликт не закончится.
В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию под названием «Восходящий лев», направленную против Ирана. По имеющимся данным, в операции участвовали около 200 израильских самолётов, которые поразили порядка ста целей. В ответ на это, над мечетью Джамкаран в Иране был поднят красный флаг мести, что является значимым религиозным и политическим заявлением. Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что операция против Ирана будет продолжаться.