Нетаньяху хочет поговорить с Путиным на фоне эскалации с Ираном

На фоне обострения ситуации с Ираном израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху намерен связаться по телефону с рядом мировых лидеров, среди которых и российский президент Владимир Путин. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра.

Отмечается, что Нетаньяху уже провёл серию переговоров с мировыми лидерами, включая канцлера Германии, премьер-министра Индии и президента Франции.

«В ближайшее время он также планирует обсудить ситуацию с президентом США Дональдом Трампом, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Великобритании», — говорится в заявлении.

Пока точная дата и время переговоров между Путиным и Нетаньяху неизвестны.