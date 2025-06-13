В Госдуме рассказали, как Россия может помочь Ирану в конфликте с Израилем
Депутат Журавлёв: Ирану нужны наши новейшие системы ПВО больше, чем солдаты
Иранский военный. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
В рамках стратегического партнёрства между Россией и Ираном, отправка российских войск в Иран в настоящее время не является первоочередной задачей. Сейчас важным для Ирана является получение российских систем противовоздушной обороны, чем непосредственное присутствие солдат. Такое мнение выразил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв в беседе с «Газетой.Ru».
Депутат подчеркнул, что стратегическое партнёрство не обязывает Ирану отправлять войска, особенно учитывая, что исход конфликта сейчас решается не на земле. Он также отметил, что военно-техническое сотрудничество между странами уже на высоком уровне.
«Мы поставляем Ирану в том числе и новейшие системы ПВО, которые, поверьте, ему сейчас куда нужнее, чем участие наших солдат. Он и так обладает весьма внушительной армией, в которой почти миллион человек, и военными технологиями, многие из которых ему помогает развивать Россия», — заявил Журавлёв.
Политик выразил уверенность, что Израиль ещё пожалеет о конфликте. А связи России с Ираном могут стать ещё более тесными, в том числе в военной сфере, если это потребуется.
В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию под названием «Восходящий лев», направленную против Ирана. По имеющимся данным, в операции участвовали около 200 израильских самолётов, которые поразили порядка ста целей. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что желает поговорить с российским лидером Владимиром Путиным.