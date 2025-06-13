В Госдуме рассказали, как Россия может помочь Ирану в конфликте с Израилем

В рамках стратегического партнёрства между Россией и Ираном, отправка российских войск в Иран в настоящее время не является первоочередной задачей. Сейчас важным для Ирана является получение российских систем противовоздушной обороны, чем непосредственное присутствие солдат. Такое мнение выразил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв в беседе с «Газетой.Ru».

Депутат подчеркнул, что стратегическое партнёрство не обязывает Ирану отправлять войска, особенно учитывая, что исход конфликта сейчас решается не на земле. Он также отметил, что военно-техническое сотрудничество между странами уже на высоком уровне.

«Мы поставляем Ирану в том числе и новейшие системы ПВО, которые, поверьте, ему сейчас куда нужнее, чем участие наших солдат. Он и так обладает весьма внушительной армией, в которой почти миллион человек, и военными технологиями, многие из которых ему помогает развивать Россия», — заявил Журавлёв.