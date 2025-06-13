Эрдоган осудил израильскую атаку на Иран
Эрдоган: Израиль втягивает мир в катастрофу своими агрессивными действиями
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с резкой критикой в адрес Израиля после недавней атаки на Иран, назвав действия израильской администрации провокацией, которая угрожает не только региону, но и всему миру. В своем заявлении Эрдоган подчеркнул, что Израиль довел свою стратегию «утопления региона в крови и слезах» до опасной стадии, что вызывает серьёзные опасения.
«Администрация [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху пытается втянуть наш регион и весь мир в катастрофу своими безрассудными, агрессивными и беззаконными действиями. Международное сообщество должно положить конец израильскому бандитизму, направленному на подрыв глобальной и региональной стабильности», — заявил Эрдоган на своей странице в соцсети Х.
Турция, по словам Эрдогана, не желает видеть больше крови и разрушений на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что нападения на Иран должны быть предотвращены, и выразил поддержку своему соседу в это непростое время.
Напоиним, что в ночь на 13 июня Израиль развернул обширную военную операцию против Ирана, которая получила кодовое название «Восходящий лев». Согласно опубликованным сведениям, в операции ЦАХАЛ участвовало до 200 самолётов, которые успешно поразили приблизительно сто целей. В настоящее время над мечетью Джамкаран в Иране поднят красный флаг мести, служащий мощным религиозно-политическим сигналом для всего мира. В МИД Израиля заявили, что операция против Ирана будет продолжаться.