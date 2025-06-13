Эрдоган осудил израильскую атаку на Иран

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с резкой критикой в адрес Израиля после недавней атаки на Иран, назвав действия израильской администрации провокацией, которая угрожает не только региону, но и всему миру. В своем заявлении Эрдоган подчеркнул, что Израиль довел свою стратегию «утопления региона в крови и слезах» до опасной стадии, что вызывает серьёзные опасения.

«Администрация [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху пытается втянуть наш регион и весь мир в катастрофу своими безрассудными, агрессивными и беззаконными действиями. Международное сообщество должно положить конец израильскому бандитизму, направленному на подрыв глобальной и региональной стабильности», — заявил Эрдоган на своей странице в соцсети Х.