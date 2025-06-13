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13 июня, 15:50

Нетаньяху раскрыл подробности подготовки операции против Ирана

Нетаньяху заявил, что дал указание готовиться к ударам по Ирану ещё в 2024 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что операция против ядерной программы Ирана готовилась заранее, а удар по Ирану был намечен ещё на апрель 2025 года. Об этом сообщил портал Ynet.

«Я дал указание оборонному ведомству более полугода назад, в ноябре 2024 года, ликвидировать ядерную программу Ирана», — сказал Нетаньяху.

Первоначально дата атаки была определена на конец апреля 2025-го, однако окончательное решение приняли по рекомендации Армии обороны Израиля. Нетаньяху подчеркнул, что перенос удара был связан с важными обстоятельствами, которые не были случайными.

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В рамках масштабной операции израильская авиация нанесла серию ударов по военным объектам в западной части Ирана. Были выведены из строя десятки радиолокационных станций, ракетных установок и уничтожены ключевые элементы ПВО. В результате атаки погибли не менее 20 высокопоставленных иранских командиров, а также 78 мирных жителей Тегерана, ещё 329 человек получили ранения. Израильские спецслужбы заранее разработали операцию, заманив руководство ВВС Ирана в одну точку для удара. Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал нанести ответный удар, а глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил о готовности продолжить операции для устранения угроз еврейскому государству.

Милена Скрипальщикова
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