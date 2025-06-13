Нетаньяху раскрыл подробности подготовки операции против Ирана

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что операция против ядерной программы Ирана готовилась заранее, а удар по Ирану был намечен ещё на апрель 2025 года. Об этом сообщил портал Ynet.

«Я дал указание оборонному ведомству более полугода назад, в ноябре 2024 года, ликвидировать ядерную программу Ирана», — сказал Нетаньяху.