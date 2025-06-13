В США раскрыли, как Израилю удалось собрать командиров ВВС Ирана в одном месте
FoxNews: Израиль обманом собрал командиров ВСС Ирана в одном месте перед ударом
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Израильские спецслужбы провели операцию, в результате которой удалось обманом заманить руководство иранских ВВС в одну точку перед авиаударом. Об этом сообщил Fox News со ссылкой на источник в израильских спецслужбах.
«Мы провели определённые мероприятия, чтобы узнать о них больше, а затем использовали эту информацию, чтобы повлиять на их поведение. Мы знали, что это заставит их встретиться — но, что ещё важнее, мы знали, как удержать их там», — говорится в материале.
По данным источника, результат ударов превзошёл ожидания. Были уничтожены важнейшие элементы системы ПВО Ирана, а также баллистические ракеты, которые, как полагает разведка, предназначались для возможных атак на Израиль. Превентивная операция позволила нанести серьёзный ущерб военному потенциалу Тегерана.
Ранее сообщалось, что в результате атаки погибли не менее 20 высокопоставленных иранских военачальников. Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал, что Тегеран ответит на удары. В стране прошли массовые митинги с призывами к ответным действиям. Демонстранты собрались на площади Энгеляб в Тегеране, осудив действия Израиля.