В США раскрыли, как Израилю удалось собрать командиров ВВС Ирана в одном месте

Израильские спецслужбы провели операцию, в результате которой удалось обманом заманить руководство иранских ВВС в одну точку перед авиаударом. Об этом сообщил Fox News со ссылкой на источник в израильских спецслужбах.

«Мы провели определённые мероприятия, чтобы узнать о них больше, а затем использовали эту информацию, чтобы повлиять на их поведение. Мы знали, что это заставит их встретиться — но, что ещё важнее, мы знали, как удержать их там», — говорится в материале.