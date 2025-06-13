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13 июня, 11:18

«Мощный ответ заставит врага пожалеть»: Президент Ирана ответил на атаку Израиля

Президент Ирана заявил, Израиль сильно пожалеет о содеянном

Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Обложка © ТАСС / Zuma

Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Обложка © ТАСС / Zuma

Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал устроить сокрушительный ответ на атаку по иранской территории, заявив, что враги глубоко пожалеют о своих ракетных атаках. Власти уже осуществляют комплекс ответных мер, включающих оборонные, политические и юридические аспекты.

«Иранский народ и власти страны не будут молчать перед лицом этого преступления, и законный мощный ответ исламской республики заставит врага пожалеть о своих глупых действиях»,заявил президент в своём обращении к народу.

Пезешкиан также добавил, что этот варварский акт, который является полным нарушением всех международных обязательств, раскрывает преступную сущность сионистского режима, существование которого основано на оккупации, агрессии и убийстве детей. Он призвал гордый народ Ирана сохранять единство и сплочённость.

В заключение президент заверил народ Ирана, что правительство Исламской Республики продолжит служить нации с полной самоотдачей, и повседневная жизнь будет идти своим чередом.

Израиль вновь нанёс удар по иранскому заводу по обогащению урана в Натанзе
Израиль вновь нанёс удар по иранскому заводу по обогащению урана в Натанзе

В ночь на 13 июня Израиль нанёс мощный удар по территории Ирана, предположительно использовав около двухсот самолётов для поражения приблизительно ста целей. Израильская армия сообщила о завершении первого этапа операции, нацеленного на ключевые объекты ядерной инфраструктуры. В связи с ожидаемой реакцией Ирана, Израиль ввёл чрезвычайное положение и приступил к мобилизации десятков тысяч резервистов. МИД России выступил с осуждением действий Израиля в отношении Ирана.

Алиса Хуссаин
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