«Мощный ответ заставит врага пожалеть»: Президент Ирана ответил на атаку Израиля

Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал устроить сокрушительный ответ на атаку по иранской территории, заявив, что враги глубоко пожалеют о своих ракетных атаках. Власти уже осуществляют комплекс ответных мер, включающих оборонные, политические и юридические аспекты.

«Иранский народ и власти страны не будут молчать перед лицом этого преступления, и законный мощный ответ исламской республики заставит врага пожалеть о своих глупых действиях», — заявил президент в своём обращении к народу.

Пезешкиан также добавил, что этот варварский акт, который является полным нарушением всех международных обязательств, раскрывает преступную сущность сионистского режима, существование которого основано на оккупации, агрессии и убийстве детей. Он призвал гордый народ Ирана сохранять единство и сплочённость.