«Мощный ответ заставит врага пожалеть»: Президент Ирана ответил на атаку Израиля
Президент Ирана заявил, Израиль сильно пожалеет о содеянном
Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Обложка © ТАСС / Zuma
Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал устроить сокрушительный ответ на атаку по иранской территории, заявив, что враги глубоко пожалеют о своих ракетных атаках. Власти уже осуществляют комплекс ответных мер, включающих оборонные, политические и юридические аспекты.
«Иранский народ и власти страны не будут молчать перед лицом этого преступления, и законный мощный ответ исламской республики заставит врага пожалеть о своих глупых действиях», — заявил президент в своём обращении к народу.
Пезешкиан также добавил, что этот варварский акт, который является полным нарушением всех международных обязательств, раскрывает преступную сущность сионистского режима, существование которого основано на оккупации, агрессии и убийстве детей. Он призвал гордый народ Ирана сохранять единство и сплочённость.
В заключение президент заверил народ Ирана, что правительство Исламской Республики продолжит служить нации с полной самоотдачей, и повседневная жизнь будет идти своим чередом.
В ночь на 13 июня Израиль нанёс мощный удар по территории Ирана, предположительно использовав около двухсот самолётов для поражения приблизительно ста целей. Израильская армия сообщила о завершении первого этапа операции, нацеленного на ключевые объекты ядерной инфраструктуры. В связи с ожидаемой реакцией Ирана, Израиль ввёл чрезвычайное положение и приступил к мобилизации десятков тысяч резервистов. МИД России выступил с осуждением действий Израиля в отношении Ирана.