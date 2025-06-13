ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июня, 10:47

Израиль вновь нанёс удар по иранскому заводу по обогащению урана в Натанзе

Израиль вновь нанёс удар по иранскому заводу по обогащению урана в Натанзе, предприятие получило повреждения. Утечки радиации не обнаружено, сообщила Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

Горящий завод в Натанзе. Видео © X / buraktalhauzun

«В результате нападения на комплекс по обогащению урана в Натанзе были повреждены различные части объекта. К настоящему моменту информация о жертвах среди персонала, находившегося на объекте, не поступала. В ходе проверок утечка радиоактивных или химических веществ за пределы объекта не зафиксирована», — говорится в заявлении ОАЭИ.

Гигантское здание в Тегеране обрушилось после ночного удара Израиля
Гигантское здание в Тегеране обрушилось после ночного удара Израиля

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль совершил массированную атаку по Ирану, задействовав, по имеющимся сведениям, около 200 самолётов для удара примерно по ста целям. Армия обороны Израиля проинформировала о завершении первой волны атак, которые были сосредоточены на критически важных ядерных объектах. В ожидании ответных действий, Израиль объявил режим чрезвычайного положения и начал проведение мобилизации десятков тысяч резервистов. Российский МИД осудил Израиль за удары по Ирану.

Обложка © X / buraktalhauzun

Мария Любицкая
  • Новости
  • Израиль
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar