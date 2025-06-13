Израиль вновь нанёс удар по иранскому заводу по обогащению урана в Натанзе
Израиль вновь нанёс удар по иранскому заводу по обогащению урана в Натанзе, предприятие получило повреждения. Утечки радиации не обнаружено, сообщила Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).
Горящий завод в Натанзе. Видео © X / buraktalhauzun
«В результате нападения на комплекс по обогащению урана в Натанзе были повреждены различные части объекта. К настоящему моменту информация о жертвах среди персонала, находившегося на объекте, не поступала. В ходе проверок утечка радиоактивных или химических веществ за пределы объекта не зафиксирована», — говорится в заявлении ОАЭИ.
Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль совершил массированную атаку по Ирану, задействовав, по имеющимся сведениям, около 200 самолётов для удара примерно по ста целям. Армия обороны Израиля проинформировала о завершении первой волны атак, которые были сосредоточены на критически важных ядерных объектах. В ожидании ответных действий, Израиль объявил режим чрезвычайного положения и начал проведение мобилизации десятков тысяч резервистов. Российский МИД осудил Израиль за удары по Ирану.
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