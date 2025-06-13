Израиль вновь нанёс удар по иранскому заводу по обогащению урана в Натанзе, предприятие получило повреждения. Утечки радиации не обнаружено, сообщила Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

«В результате нападения на комплекс по обогащению урана в Натанзе были повреждены различные части объекта. К настоящему моменту информация о жертвах среди персонала, находившегося на объекте, не поступала. В ходе проверок утечка радиоактивных или химических веществ за пределы объекта не зафиксирована», — говорится в заявлении ОАЭИ.