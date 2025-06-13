МИД России осудил Израиль за удары по Ирану
МИД РФ: Удары Израиля подорвали поиск решений вокруг ядерной программы Ирана
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Ночные удары Израиля по Ирану нанесли ущерб международным попыткам деэскалации напряжённости, связанной с ядерными амбициями Тегерана. Об этом сообщает пресс-служба МИД России. В ведомстве отметили, что «особый цинизм» вызывает тот факт, что израильские атаки были осуществлены именно в период работы Совета управляющих МАГАТЭ и в преддверии очередного этапа непрямых переговоров между Ираном и США.
«Таким образом, были подорваны и отброшены назад с немалым трудом инициированные многосторонние усилия, направленные на снижение конфронтации и поиск решений, устраняющих любые подозрения и предубеждения в отношении иранского мирного атома», — говорится в сообщении министерства.
МИД РФ предостерёг Западный Иерусалим от эскалации конфликта, указав на опасные последствия такой политики. В Москве подчеркнули, что ответственность за развитие ситуации будет нести израильская сторона.
В ночь на 13 июня Израиль нанёс удар по Ирану, задействовав около 200 самолётов для атаки примерно ста целей. В ожидании ответных действия в государстве был объявлен режим чрезвычайного положения и проведение мобилизации десятков тысяч резервистов. В Иране над мечетью Джамкаран был вывешен красный флаг, символизирующий жажду мести.