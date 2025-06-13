МИД России осудил Израиль за удары по Ирану

Ночные удары Израиля по Ирану нанесли ущерб международным попыткам деэскалации напряжённости, связанной с ядерными амбициями Тегерана. Об этом сообщает пресс-служба МИД России. В ведомстве отметили, что «особый цинизм» вызывает тот факт, что израильские атаки были осуществлены именно в период работы Совета управляющих МАГАТЭ и в преддверии очередного этапа непрямых переговоров между Ираном и США.