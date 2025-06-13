Иран запустил вторую волну ракетных атак по Израилю
IRNA: Иран запустил вторую волну ракет по Израилю
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Иранские вооружённые силы сообщили о запуске второй волны ракет по территории Израиля. Как передает агентство IRNA, ракеты уже находятся в пути к своей цели.
«Вторая волна иранских ракет в сторону израильской территории уже запущена и находится в пути», — указано в сообщении.
Несколько минут назад Иран запустил сотни баллистических ракет в направлении Израиля. Над Тель-Авивом работает система ПВО. Населению было рекомендовано оставаться в убежищах до дальнейших распоряжений.