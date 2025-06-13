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Регион
13 июня, 18:57

Иран запустил вторую волну ракетных атак по Израилю

IRNA: Иран запустил вторую волну ракет по Израилю

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Иранские вооружённые силы сообщили о запуске второй волны ракет по территории Израиля. Как передает агентство IRNA, ракеты уже находятся в пути к своей цели.

«Вторая волна иранских ракет в сторону израильской территории уже запущена и находится в пути», — указано в сообщении.

СМИ сообщили о попадании ракет по штаб-квартире Министерства нацбезопасности Израиля
СМИ сообщили о попадании ракет по штаб-квартире Министерства нацбезопасности Израиля

Несколько минут назад Иран запустил сотни баллистических ракет в направлении Израиля. Над Тель-Авивом работает система ПВО. Населению было рекомендовано оставаться в убежищах до дальнейших распоряжений.

Полина Никифорова
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