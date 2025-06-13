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13 июня, 18:53

СМИ сообщили о попадании ракет по штаб-квартире Министерства нацбезопасности Израиля

IRNA: Ракеты Ирана попали в здание Министерства нацбезопасности Израиля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Несколько ракет, выпущенных Ираном, попали в здание Министерства национальной безопасности Израиля. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

По его информации, поражена штаб-квартира министерства в Тель-Авиве.

Жителей Израиля призвали спуститься в укрытия, фиксируется запуск ракет с Ирана
Жителей Израиля призвали спуститься в укрытия, фиксируется запуск ракет с Ирана

Несколько минут назад Иран запустил сотни баллистических ракет в направлении Израиля. Над Тель-Авивом работает система ПВО. СМИ также сообщают о начале второй волны ракетной атаки Ирана.

Наталья Демьянова
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