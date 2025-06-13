«Сидим в отеле, ждём указаний»: Застрявшие в Тегеране российские артисты вышли на связь

Артисты Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского, находившиеся в Иране во время израильских авиаударов, были оперативно вывезены в безопасное место. Об этом сообщил скрипач Гайк Казазян.

«Никто из членов оркестра не пострадал. Более того, мы даже не слышали взрывов. В том городе, где мы сейчас находимся, всё относительно спокойно. Сейчас мы сидим в отеле и ждём дальнейших указаний от руководства», — рассказал музыкант в беседе с kp.ru.

Оркестр находился в Исфахане в рамках Фестиваля российской культуры, который проходил с 10 по 13 июня.