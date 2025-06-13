«Сидим в отеле, ждём указаний»: Застрявшие в Тегеране российские артисты вышли на связь
Kp.ru: Российских артистов вывезли в безопасное место после авиаударов по Ирану
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Артисты Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского, находившиеся в Иране во время израильских авиаударов, были оперативно вывезены в безопасное место. Об этом сообщил скрипач Гайк Казазян.
«Никто из членов оркестра не пострадал. Более того, мы даже не слышали взрывов. В том городе, где мы сейчас находимся, всё относительно спокойно. Сейчас мы сидим в отеле и ждём дальнейших указаний от руководства», — рассказал музыкант в беседе с kp.ru.
Оркестр находился в Исфахане в рамках Фестиваля российской культуры, который проходил с 10 по 13 июня.
Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль совершил масштабную атаку Ирана. Армия обороны Израиля объявила о завершении первой фазы ударов, которые были нацелены в первую очередь на важнейшие ядерные объектах иранской территории. После ночной атаки Израиль ввёл режим чрезвычайного положения и приступил к мобилизации военнослужащих. В операции ЦАХАЛ было задействовано около 200 самолётов, поразивших приблизительно сотню целей в Иране. В настоящее время над мечетью Джамкаран в Иране развевается красный флаг мести — это символическое религиозное и политическое заявление, обращенное ко всему миру.