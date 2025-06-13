Свыше 50 российских артистов застряли в Тегеране
ТАСС: В Тегеране находится 51 артист Большого симфонического оркестра
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Borna_Mirahmadian
Свыше пятидесяти музыкантов Большого симфонического оркестра и артисты государственного академического заслуженного ансамбля танца «Лезгинка» на данный момент пребывают в Тегеране. Об этом сообщил ТАСС источник в театральных кругах.
«Сейчас в Иране 51 артист Большого симфонического оркестра и дагестанский ансамбль «Лезгинка». Будем узнавать, как их будут эвакуировать», — рассказал собеседник агентства.
Напомним, что масштабная военная операция была развернута Израилем в ночь на 13 июня, армия страны нанесла серию ударов по территории Ирана. По информации ЦАХАЛ, первый этап атак, направленных на важнейшие ядерные объекты Ирана, был успешно завершён. Сообщается, что в ходе операции ЦАХАЛ около 200 самолётов нанесли удары примерно по сотне объектов в Иране. На фоне этого ряд ближневосточных стран отменили или перенесли рейсы в Иран, Ирак и Израиль.