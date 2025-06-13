Крупные авиакомпании отменили несколько рейсов после атаки Израиля на Иран

На фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке сразу несколько крупных авиаперевозчиков из Катара, Египта и Турции приостановили рейсы в ряд стран региона. Причиной послужили израильские удары по Тегерану, а также введение режима повышенной угрозы безопасности и закрытие воздушного пространства в нескольких ближневосточных государствах.

Катарская авиакомпания Qatar Airways объявила о временной отмене всех рейсов в Ирак и Иран.

«Qatar Airways временно отменила рейсы в Иран и Ирак из-за текущей ситуации в регионе», — говорится в официальном заявлении перевозчика.

Аналогичное заявление также опубликовала государственная авиакомпания Египта EgyptAir. Организация сообщила о приостановке рейсов в столицы Ирака, Иордании и Ливана. Как пояснило Министерство гражданской авиации Египта, это связано с закрытием воздушного пространства в этих странах и общим ростом напряжённости. Аэропорты Египта переведены в режим повышенной готовности для приёма самолётов, вынужденных менять маршрут.