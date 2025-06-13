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Регион
13 июня, 09:08

Крупные авиакомпании отменили несколько рейсов после атаки Израиля на Иран

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Lesik

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Lesik

На фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке сразу несколько крупных авиаперевозчиков из Катара, Египта и Турции приостановили рейсы в ряд стран региона. Причиной послужили израильские удары по Тегерану, а также введение режима повышенной угрозы безопасности и закрытие воздушного пространства в нескольких ближневосточных государствах.

Катарская авиакомпания Qatar Airways объявила о временной отмене всех рейсов в Ирак и Иран.

«Qatar Airways временно отменила рейсы в Иран и Ирак из-за текущей ситуации в регионе», — говорится в официальном заявлении перевозчика.

Аналогичное заявление также опубликовала государственная авиакомпания Египта EgyptAir. Организация сообщила о приостановке рейсов в столицы Ирака, Иордании и Ливана. Как пояснило Министерство гражданской авиации Египта, это связано с закрытием воздушного пространства в этих странах и общим ростом напряжённости. Аэропорты Египта переведены в режим повышенной готовности для приёма самолётов, вынужденных менять маршрут.

Турецкий лоукостер AJet, дочерняя компания Turkish Airlines, также скорректировал расписание. Все рейсы в Иран, Ирак и Иорданию отменены как минимум до 06:00 понедельника 16 июня. Рейсы в Ливан продолжатся, но будут выполняться исключительно в дневное время. Кроме того, маршруты рейсов в другие страны Ближнего Востока перестраиваются, чтобы обойти воздушное пространство Ирака.

Кремль резко осудил эскалацию израильско-иранского конфликта
Кремль резко осудил эскалацию израильско-иранского конфликта

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию, запустив ракеты по Тегерану. В рамках экстренных мер Израиль закрыл воздушное пространство над всей своей территорией. По данным СМИ, в результате ударов погибли не менее шести иранских физиков-ядерщиков. Вскоре после атаки на Тегеран госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Белого дома не причастна к израильской военной операции, проводимой на территории Ирана.

Мария Любицкая
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